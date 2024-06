Jogador amador será convocado para Seleção Uruguaia (Walter Domínguez, atacante amador que deve ser convocado para Seleção do Uruguai)

Técnico da Seleção Uruguaia, Marcelo Bielsa promete fazer jus ao apelido de “el loco” mais uma vez. Isso porque, ao que tudo indica, a próxima convocação do treinador contará com um jogador que atua no futebol amador do país.

O próximo compromisso da Celeste será contra a Costa Rica, em 31 de maio. Para esse jogo, serão chamados apenas jogadores que atuam no Uruguai e, entre eles, estará o atacante Walter Domínguez, que joga no Juventud Soriano, time de futebol amador.

A informação sobre a convocação do centroavante de 24 anos foi divulgada inicialmente pela TNT Sports Argentina e confirmada pelo mesmo em entrevista à Rádio Médios Rincon, no último sábado (4/5).

“Me contataram, sim. Estou muito feliz. Não esperava, foi uma surpresa. Nem sabia que tinha tantos gols, só procuro dar 100% de mim em todos os jogos”, disse o jogador após partida pela Liga OFI (Organização de Futebol do Interior).

Walter Dominguez jugó hoy por Copa OFI y confirmó la convocatoria para @Uruguay

Su equipo cayó derrotado 2 a 1. pic.twitter.com/CCNLvYqWy4 — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) May 4, 2024

De acordo com o jornalista Alex Martin Roston, Walter Domínguez marcou 38 gols em 19 jogos pelo Juventud Soriano na Liga OFI. Ainda segundo o comunicador, somando os números por outras equipes, o atacante ostenta a marca de 57 tentos em 39 jogos.

Os dados apresentados também constam na plataforma Ogol, com exceção das 13 bolas na redes pela seleção citadas pelo jornalista.

En la liga de Soriano con Juventud convirtió 38 goles en 19 partidos. A eso hay que sumarles los 6 en 6 partidos que hizo en el Fray Bentos Fútbol, y los 13 con la selección en 14 partidos.

57 goles en 39 partidos. — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) May 4, 2024

Veja gol marcado por Walter Domínguez pelo Juventud Soriano: