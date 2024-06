Goleiro Navas se defende de acusação de ‘escravidão moderna’ (Goleiro Keylor Navas, ex-PSG)

O goleiro Keylor Navas, que acabou de deixar o PSG, veio a público para se defender das acusações de um ex-funcionário por trabalho ilegal. Na noite da última sexta-feira (7/6), o costarriquenho rebateu denúncias feitas pelo canal francês BFM TV.

A alegação do jornal é de que o jogador teria se aproximado da “escravidão moderna” no tratamento a um ajudante de manutenção na época em 2019.

“Na sequência de uma notícia publicada por um meio de comunicação social francês nos últimos dias, na qual se proferem declarações falsas, infundadas e muito graves que me afetam a mim e a minha família, decidi pôr o assunto nas mãos dos meus advogados com o intuito de iniciar todas as ações legais”, escreveu o arqueiro no Instagram.

O jogador de 37 anos foi alvo de queixa no Ministério Público de Versalhes. Ele supostamente teria obrigado um empregado a trabalhar sem inscrição na Segurança Social e sem folha de pagamento.

Além disso, ainda segundo o BFM TV, o trabalhador precisava andar armado e estava alojado em um sótão úmido, sem janelas ou ventilação. “Estamos na fronteira do direito penal com fatos que, pela minha parte, podem ser considerados próximos da escravatura moderna”, disse o advogado da vítima, Me Yassine Yakouti.

Com contrato prestes a se encerrar com o PSG, Keylor Navas está livre no mercado. O goleiro já se despediu do clube francês, mas ainda não anunciou o próximo passo no futebol.

