Quem veste a 9? Real Madrid define números de Mbappé e Endrick, aponta jornal

O Real Madrid definiu quais números os atacantes Mbappé e Endrick vão vestir, publicou o As, jornal espanhol. Os ex-jogadores de Paris Saint-Germain e Palmeiras, respectivamente, reforçarão os merengues na próxima temporada.

Mbappé vestirá o 9. O último atacante a usá-la foi Karin Benzema, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Antes, no PSG, o francês carregava o 7. Manter a tradição não será possível, já que, no Real Madrid, o número pertence a Vinícius Júnior.

Endrick, por sua vez, carregará o 16 nas costas. Segundo o As, o número tem significado especial, pois era o que ele usava quando subiu para a equipe profissional do Palmeiras. Depois de certo tempo no clube paulista, passou a vestir a camisa 9.

O jornal ressaltou que os números 9 e 16 serão utilizados por Mbappé e Endrick na temporada 2024/25. Há possibilidade de mudança para os outros anos.

