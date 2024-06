Manchester City veta saída de campeão do mundo para gigante espanhol (Julián Álvarez venceu a Copa do Mundo de 2022 pela Argentina)

O Atlético de Madrid tinha interesse e tentou a contratação de Julián Álvarez, do Manchester City, mas o clube vetou a saída do argentino, campeão do mundo em 2022.

O Atlético planeja fazer uma contratação de peso na janela de verão europeu e tinha Álvarez como ‘plano A’.

O time do técnico Diego Simeone chegou a entrar em contato com o Manchester City, mas os ingleses recusaram a possibilidade de fazer qualquer tipo de negociação pelo jogador.

O atacante tem valor de mercado estimado em 90 milhões de euros – R$515 mi. Em função do alto valor, o interesse dos ‘Colchoneros’ era por um empréstimo. Apesar de o argentino passar boa parte da temporada como reserva de Haaland, Álvarez é visto no City como um jogador promissor e com potencial, o que levou o clube a rejeitar as sondagens.

As informações são do jornal espanhol Marca.

Leia também: Notícia bombástica sobre futuro de Guardiola no City agita futebol mundial

Álvarez já ‘zerou’ o futebol

O jovem é conhecido por um feito raro: Julián Álvarez já ‘zerou’ o futebol, com apenas 24 anos.

Ele já foi campeão de praticamente todos os torneios que disputou: Libertadores, Campeonato Argentino, Campeonato Inglês, Champions League, FA Cup, Mundial de Clubes, Copa América e Copa do Mundo.

A notícia Manchester City veta saída de campeão do mundo para gigante espanhol foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.