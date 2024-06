Mbappé ou Leonardo DiCaprio? Jornal inglês revela relacionamento de modelo com famoso (Rose Bertram é uma modelo belga)

Kylian Mbappé, novo craque do Real Madrid, ou Leonardo DiCaprio, astro de Hollywood? Muito se tem falado na mídia inglesa sobre o relacionamento da modelo belga Rose Bertram. Mas quem seria afinal o namorado dela? O jornal inglês The Sun revelou quem é o famoso que atraiu o coração da bela.

“Ela está animada com a mudança para Madri”, escreveu o jornal nesta semana ao constatar que ela está em um relacionamento sério com Kylian Mbappé.

A jovem modelo é ex-namorada do jogador de futebol Grégory van der Wiel, que também defendeu o PSG entre 2012 e 2016. O relacionamento deles gerou duas filhas. No entanto, ele se separaram e um dos motivos do rompimento teria sido os problemas de saúde mental do jogador.

Rose Bertram, de 29 anos, vem se destacando nas passarelas desde muito jovem, tendo trabalhado com marcas famosas como Primark, L’Oréal, H&M e Agent Provocateur. Ela também foi capa da prestigiada revista Sports Illustrated.

E Leonardo DiCaprio?

Já que Mbappé é a bola da vez, e os rumores sobre um relacionamento entre o ator Leonardo DiCaprio e Rose Bertram? A própria modelo respondeu sobre as informações dos jornais ingleses.

“O pior é que as pessoas acreditam nessas bobagens, mesmo que não haja provas ou evidências do que é dito sobre mim, mentiras são contadas para arruinar minha imagem e minha reputação. Em um mundo onde a única coisa que importa é obter visualizações, cliques e curtidas, às vezes esquecemos que somos pessoas e que o cyberbullying pode, infelizmente, destruir vidas”, disse.

