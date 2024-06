crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid apresenta novo uniforme, mas ‘atrasa’ venda da camisa de Mbappé; entenda (Valverde, Mendy, Vini Jr. e Militão com a nova camisa do Real Madrid para a temporada 2024/2025)

Os torcedores madridistas terão que esperar um pouco para adquirir a camisa de Mbappé Kylian. Apesar de apresentar a nova camisa nesta quarta-feira (5/6), o Real Madrid só colocará à venda as camisas com o nome do astro francês a partir de julho.

O anúncio da contratação de Mbappé foi feito na última segunda-feira (3/6). No entanto, o nome do jogador não pode ser estampado na camisa merengue, pois o atacante ainda tem contrato em vigor com o Paris Saint-Germain. O vínculo expira no 30 de junho.

“Não podemos colocar nas camisas o nome de um jogador que pertence a outro clube”, explicou à AFP uma fonte do Real Madrid.

Número de Mbappé no Real Madrid

Isso não impediu os torcedores do clube espanhol de exibir camisas da equipe com o nome de Mbappé sobre os números 7 e 10 (que usou no PSG e na Seleção da França).

No entanto, tudo indica que o atacante usará a camisa com o número 9, sem dono desde a saída de Karim Benzema, no ano passado.

