Tropeços, cachorro e gol contra: lances inusitados marcam partida do Campeonato Uruguaio

Lances inusitados marcaram os gols do jogo do Campeonato Uruguaio entre Danubio e Deportivo Maldonado, que terminou empatado por 1 a 1. O confronto, disputado na segunda-feira (3/6), no Estádio Jardines del Hipódromo, foi válido pela última rodada do Apertura, torneio que já conta com o Peñarol como campeão antecipado.

O jogo estava empatado sem gols. Porém, aos 33 minutos, Sebastián Fernández se esticou e, ao dominar a bola, ficou em boas condições para entrar na grande área. No ângulo captado pela transmissão do duelo, o zagueiro Sebastián Diana, do Deportivo Maldonado, parece estar próximo para disputar a posse. Porém, ele tropeçou sem qualquer contato e caiu no chão, deixando o caminho livre para Fernández.

Depois, o camisa 30 ainda tocou por cima do goleiro Guillermo Reyes e viu o outro zagueiro adversário Hernán Menosse tropeçar nas próprias pernas antes da bola balançar a rede.

Na comemoração, mais um fator chamou a atenção: um cachorro acompanhou o autor do gol desde a arquibancada e se movimentou como se fosse celebrar junto dos outros atletas do Danubio.

Que es el fútbol uruguayo en 20 segundos? Un zaguero que se desmaya, otro que se patea su propia gamba en la línea, y el festejo en la tribuna. Esto es vida. pic.twitter.com/SRGEgEK5Cx — Toshi (@ToshidelCAP) June 3, 2024

Não ficou por aí

Apesar do esforço e caráter bizarro do lance que gerou o primeiro gol, isso não foi suficiente para o Danubio sair de campo com a vitória. Isso porque, aos 44 minutos do segundo tempo, outro momento inusitado chamou a atenção, mas do outro lado do campo.

Após bola cruzada na área, a qual chegou na segunda trave, Santiago Cartagena bateu com o pé direito e viu a bola tocar no travessão antes de voltar na direção do arqueiro Mauro Goicoechea. Só que o goleiro se enrolou sozinho e marcou um gol contra.

El empate es una joya también pic.twitter.com/XV0kNOkpVh — mauri (@mauryv1992) June 3, 2024

O empate por 1 a 1 fez o Deportivo Maldonado terminar o torneio na 11ª colocação, com 15 pontos. Por sua vez, o Danubio fez campanha ainda mais modesta: 14° e penúltimo lugar, com um ponto a menos.

