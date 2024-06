Ronaldo crava vencedor da Bola de Ouro: ‘A cara do nosso futebol’ (Ronaldo durante entrevista sobre venda do Cruzeiro a Pedro Lourenço)

Eleito melhor jogador do mundo duas vezes (em 1997 e 2002), Ronaldo não titubeou ao falar sobre uma das premiações mais importantes do futebol. O Fenômeno crava o vencedor da Bola de Ouro em 2024! Para o ex-gestor da SAF do Cruzeiro, o prêmio dado pela revista France Football tem um jogador brasileiro como amplo favorito e não é segredo: esse atleta é Vinícius Júnior, astro do Real Madrid.

“Dessa nova geração, dos brasileiros, Vini Junior é a cara do nosso futebol, um jogador cheio de habilidade e decisivo como vimos nessa Champions”, pondera Ronaldo em entrevista à Betfair.

Concorrentes de Vinícius Júnior

Ronaldo ainda aponta outros jogadores do Real Madrid como os maiores craques da atualidade e dos próximos anos. Na opinião de Ronaldo, eles são os concorrentes de Vinícius Júnior na disputa da Bola de Ouro.

“Acredito que o Rodrygo será um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos. De fora do Brasil, destacaria o inglês Jude Bellingham que chegou nesta temporada ao Real Madrid e tomou conta do meio de campo da equipe. Não sentiu o peso da camisa e vem demonstrando muita confiança”, avaliou.

Endrick também terá sucesso no Real Madrid?

Em entrevista à Betfair, Ronaldo destacou a ida de Endrick ao Real Madrid. Ele expressou uma grande confiança no potencial do jogador, que se despediu do Palmeiras na última semana, e embarcou para ser o novo reforço do Real Madrid, clube onde Ronaldo atuou entre 2002 e 2007.

“Embora o Endrick seja um jogador muito novo, acredito que ele vai tirar de letra essa mudança para o Real. É um atacante com muito talento que vai ficar mais forte e experiente no clube madridista. Claro que o início tende a ser difícil, envolve também uma mudança cultural, de país, são muitas coisas que precisamos aprender, absorver, adaptar”, analisou.

“Mas é só olhar pro que ele fez com a Seleção Brasileira na Data FIFA passada: chegou e já marcou gol, entregando um bom jogo contra espanhóis e ingleses. Não acho que vai ser diferente no Real Madrid”, finalizou.

