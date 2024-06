Esquentou! Jogadora dá murro em adversária após ser expulsa em amistoso (Ruth Kipoyi desferiu murro em Mrabet, durante amistoso entre Marrocos e Congo)

O amistoso preparatório para a Copa Africana entre Marrocos e Congo, disputado nesta segunda-feira (3/6), no Estádio Municipal de Berkane, ficou marcado por cenas de agressão. A partida terminou com vitória da Seleção Marroquina por 3 a 2.

Aos 16 minutos do segundo tempo, a atacante Ruth Kipoyi recebeu cartão vermelho. Na sequência, foi empurrada pela adversária Redouani e se exaltou. Na tentativa de afastar a camisa 17 do Congo, Mrabet levou um murro no rosto e caiu.

O vídeo abaixo mostra, ainda, que a camisa 9 da Seleção do Congo deu um chega pra lá em Redouani e recebeu empurrão de Rabbah como represália.

As coisas esquentaram no amistoso entre RD Congo X Marrocos no futebol feminino.



A estrela congolesa Ruth Kipoyi acertou um soco na atleta marroquina e foi expulsa



O amistoso preparatório para a Copa Africana terminou com vitória do Marrocos.pic.twitter.com/V9sL5Pm9ZM — Ponta de Lança (@pontalancapdl) June 3, 2024

As equipes jogaram outro amistoso em 30 de maio. Marrocos também levou a melhor ao triunfar por 2 a 1.

