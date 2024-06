Neymar crava Vini Jr como Bola de Ouro: ‘Não tem outro’ (Vinicius Júnior e Neymar estiveram juntos na Copa do Mundo de 2022)

Para Neymar, não há dúvida: o vencedor da Bola de Ouro será Vinicius Júnior. O atleta do Al-Hilal, que se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo, falou sobre a possibilidade de Vini Jr. garantir o prêmio de melhor do mundo pelas atuações na temporada 2023/24 e afirmou que não tem outro concorrente para o brasileiro do Real Madrid.

O assunto foi comentado por Neymar na noite desta segunda-feira (3/6), momentos antes do leilão beneficiente do Instituto Neymar Jr, em São Paulo. Dois dias antes, no sábado (1/6), Vinicius Júnior marcou gol e conquistou a Liga dos Campeões, se tornando favorito à Bola de Ouro.

“Amo o Vini. É um grande amigo que o futebol me apresentou. Ele fez uma grande temporada. Jogou muito. Com certeza estarei torcendo para que ele vença a Bola de Ouro. Para mim, não tem outro a não ser ele para ganhar” Neymar, em entrevista ao BandSports

Caso Vini Jr. seja eleito pela revista France Football como o melhor jogador do mundo, um jogador brasileiro voltará a ser premiado com a Bola de Ouro após 17 anos. O último a conquistar foi Kaká, após temporada incrível pelo Milan.

“A gente espera que isso [prêmio de melhor do mundo] volte ao Brasil logo [e que] seja agora com o Vini. É um cara que merece porque é um batalhador, sofreu muito ao longo da vida, mas superou todas as expectativas, críticas que fizeram a ele. Hoje ele se tornou um grande ídolo, um grande herói para nós”, concluiu o craque do Al-Hilal.

O próprio Neymar esteve próximo de ganhar a Bola de Ouro, mas ficou atrás de ícones do futebol mundial como Messi e Cristiano Ronaldo. Em 2015 e 2017, o jogador, que estava no Barcelona, ficou na terceira posição – melhor colocação de um brasileiro desde o primeiro lugar de Kaká.

Aos 32 anos, Neymar vive momento bem diferente de Vinicius Júnior, que tem nove anos a menos. Atualmente na Arábia Saudita, o atleta não é listado entre os principais jogadores do mundo e não entra em campo desde outubro, quando lesionou gravemente o joelho esquerdo.

Já o jogador do Real Madrid foi decisivo na reta final da Champions League – Vini Jr foi eleito o melhor jogador da competição na temporada -, é favorito na corrida pela Bola de Ouro e é a esperança da Seleção Brasileira na Copa América.

