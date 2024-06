Mbappé, Vini Jr e mais: as opções de ataque do Real Madrid para a próxima temporada

Mbappé, Vini Jr e mais: as opções de ataque do Real Madrid para a próxima temporada (Mbappé, Vini Jr e Endrick são alguns dos atacantes do Real Madrid para a próxima temporada)

O Real Madrid oficializou, nesta segunda-feira (3/6), a contratação do craque francês Kylian Mbappé. O ex-PSG se juntará a um ataque que já conta com nomes como Vinicius Jr e Rodrygo e que ainda terá a adição de outro brasileiro na próxima temporada.

Principal revelação do futebol nacional nos últimos anos, o jovem Endrick, de 17 anos, se apresentará aos espanhóis após a disputa da Copa América, que ocorre entre 20 de junho e 14 de julho. A negociação entre Real e Palmeiras pelo atleta envolveu cerca de 72 milhões de euros (R$ 410 milhões na cotação atual).

Os atuais campeões da Champions League ainda contam com o inglês Jude Bellingham, que é meio-campista de origem mas mas chegou a atuar no ataque em alguns momentos da temporada – o que deve ocorrer com menos frequência com a chegada dos reforços.

Opções de ataque do Real Madrid para a próxima temporada

Veja, a seguir, os atacantes que fazem parte do elenco do Real Madrid atualmente. É possível que, em agosto, quando a temporada europeia retornar, a lista seja maior, já que a janela de transferências espanhola abrirá novamente em 1º de julho.

Kylian Mbappé

Vinícius Júnior

Rodrygo

Endrick

Joselu

