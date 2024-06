crédito: No Ataque Internacional

Jogador da Premier League e namorada são atacados com gás lacrimogêneo em assalto milionário

Jogador da Premier League e namorada são atacados com gás lacrimogêneo em assalto milionário (Jogador malês Yves Bissouma, de 27 anos)

Um jogador da Premier League e sua namorada foram vítimas de um violento ataque durante as férias em Cannes, na França. Foi um assalto milionário – como repercutiu a imprensa local. Afinal, os bandidos levaram do atleta um relógio avaliado em 300 mil euros (aproximadamente R$ 1,7 milhão).

Durante o assalto milionário, os criminosos atacaram o jogador malês Yves Bissouma, de 27 anos, meio-campista do Tottenham. Ele e sua namorada estavam em um carro de luxo quando foram abordados pelos bandidos na porta do hotel Majestic Barrière durante a madrugada desse domingo (2/6).

Conforme o site Ouest-France, os bandidos atacaram o jogador da Premier League com gás lacrimogêneo. Eles fugiram e não foram identificados pelas autoridades.

Apesar do assalto, Yves Bissouma está bem. O meia do Tottenham, inclusive, postou um vídeo no Instagram, nesta segunda-feira (3/6), fazendo um trabalho na academia.

Quem é Yves Bissouma?

Yves Bissouma é jogador do Tottenham desde a temporada 2022/23. Ao todo, ele tem 56 partidas pelo clube inglês, sem gols ou assistências.

Anteriormente, o meia defendeu o Brighton e o Lille, da França.

A notícia Jogador da Premier League e namorada são atacados com gás lacrimogêneo em assalto milionário foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.