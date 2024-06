Mbappé assina com o Real Madrid, crava jornalista; veja previsão de anúncio (Mbappé, atacante da França)

Kylian Mbappé é do Real Madrid! Após rumores e confirmação do próprio presidente da La Liga, o craque francês assinou documentos e oficialmente irá defender o time madridista na próxima temporada. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Segundo ele, “cada documento foi assinado, selado e preenchido”. A decisão de Mbappé foi tomada ainda em fevereiro.

Após a conquista de sua 15ª Champions League, nesse sábado (1º/6), em cima do Borussia Dortmund, o Real Madrid prepara o anúncio. A previsão é de que Mbappé seja apresentado como jogador merengue nos próximos dias, conforme Fabrizio Romano.

O contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain é válido até o fim da temporada europeia, que termina em junho. O atacante francês já havia anunciado que não permaneceria no PSG.

Spoiler do presidente da La Liga

Recentemente, Javier Tebas, presidente da La Liga, já havia entregado o futuro do francês. Inclusive, com detalhes da negociação, como tempo de contrato. “Estará no Real Madrid na temporada que vem. Ele é um dos melhores jogadores do mundo.”

“Mas olha, também tem Vinicius Jr. e Bellingham, o Real Madrid vai ter um grande elenco. Claro que isso não dá garantias de ganhar campeonatos. Se eles assinaram contrato de cinco anos, eles terão a oportunidade em cinco temporadas”, disse ao Olé, da Argentina.

