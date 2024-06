crédito: No Ataque Internacional

Luana Piovani enaltece Vinicius Jr. e o compara com Neymar

A treta envolvendo Luana Piovani e Neymar segue movimentando as redes. Desta vez, a atriz brasileira compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram para exaltar Vinicius Junior. Além de enaltecer o craque brasileiro, Piovani o comparou com Neymar, reaquecendo a discussão.

O atacante brasileiro marcou um dos gols do triunfo do Real Madrid por 2 a 0 em cima do Borussia Dortmund. A vitória garantiu o 15º título da Champions League ao time merengue.

“O Vini Jr. é o nosso real e verdadeiro ídolo, bombando na segunda Champions. Gente, vocês sabiam que, em 2010, perguntaram ao Neymar se ele tinha sofrido preconceito e ele falou ‘nunca, nem dentro nem fora de campo, até porque eu não sou preto’. Mas depois ele disse que era porque provavelmente deve ter sido interessante para ele”.

“Quando você vê o Vini tomando porrada, não deve ser fácil escutar aquelas pessoas falando aqueles absurdos. E ele segura a onda, entra em campo, com dignidade, talento e disciplina, arrebenta e mostra o que é a união da disciplina com o talento. Porque uma coisa separada da outra não adianta nada. Ele é o nosso grande ídolo, porque ele levanta uma bandeira que representa o nosso Brasil, ele está lutando por nós e por todos, além de ser um baita atleta e fazer a gente muito feliz. Isso é um ídolo.”

Antes disso, Piovani também citou Marta, que marcou um dos gols da vitória da Seleção Brasileira por 4 a 0 sobre a Jamaica. No momento, ela falava sobre o filho voltar a praticar skate. “Já que é para falar de bons atletas, bebendo da fonte que estou falando do meu filho, e Marta hein?”, disse.

Após os comentários, Luana Piovani voltou a falar sobre a privatização das praias, assunto que deu início a discussão entre ela e Neymar, e defendeu seu ponto de vista.

