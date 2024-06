crédito: No Ataque Internacional

Ancelotti dispara no ranking de técnicos campeões da Champions League

Ancelotti dispara no ranking de técnicos campeões da Champions League (Ancelotti é o maior técnico campeão da Champions)

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti ampliou a galeria de títulos da Champions League e disparou no ranking. O comandante já era dono do top 1 na lista e conquistou, neste sábado (1/6), o sexto título da competição.

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, neste sábado, em Wembley, pela finalíssima da Champions. Com gols de Dani Carvajal e Vinicius Júnior, os merengues levantaram a 15ª taça da Champions da sua história.

Pelo Real Madrid, Ancelotti tem três títulos (2014, 2022 e 2024). Os outros dois ele conquistou no comando do Milan (2003 e 2007) — sendo que em 2005, o treinador foi vice com a equipe italiana. Zidane também tem três troféus de Champions pelo Real.

Além disso, Ancelotti também ganhou a Orelhuda como jogador – foi campeão duas vezes pelo Milan, em 1989 e 1990.

Técnicos com mais títulos de Champions:

Carlo Ancelotti: 5 (Milan 2003, 2007 e Real Madrid 2014, 2022 e 2024)

Bob Paisley: 3 (Liverpool 1977, 1978, 1981)

Zinédine Zidane: 3 (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

Pep Guardiola: 3 (Barcelona 2009, 2011 / Man City 2023)

A notícia Ancelotti dispara no ranking de técnicos campeões da Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.