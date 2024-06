Quantas Champions tem o Borussia Dortmund? (Time do Borussia Dortmund comemorando o título da Liga dos Campeões de 96/97)

O Borussia Dortmund enfrenta o Real Madrid neste sábado (1º/6), às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, pela final da Champions League 2023/24. Em sua terceira final, o time alemão vai em busca de seu segundo título na competição.

Sua única conquista do torneio foi em 1996/97. Na ocasião, superou a Juventus na grande decisão por 3 a 1 e ficou com a taça. Aquela temporada também ficou marcada pela conquista do Mundial de Clubes em cima do Cruzeiro.

Em 2012/13, o Borussia até teve a chance de conquistar o bicampeonato. Mas perdeu a final para o rival Bayern de Munique por 2 a 1, diante de 86 mil pessoas no palco da decisão deste sábado, o Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Campanha do título

Na Liga dos Campeões de 1996/97, o Borussia caiu no Grupo B, ao lado de Atlético de Madrid (Espanha), Widzew Lodz (Polônia) e Steaua Bucareste (Romênia). O time alemão fechou a chave na segunda colocação, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota), abaixo do Atlético no saldo de gols (8 a 6).

Depois, o Dortmund passou pelo Auxerre, da França (quartas de final), e Manchester United, da Inglaterra (semifinal). Na decisão, com gols de Karl-Heinz Riedle (2) e Lars Ricken, superou a Juventus, que descontou com Alessandro Del Piero.

Time campeão

O time campeão do Borussia foi treinado por Ottmar Hitzfeld. No jogo decisivo, o time foi a campo com: Stefan Klos; Matthias Sammer, Jürgen Kohler e Martin Kree; Stefan Reuter, Paul Lambert, Paulo Sousa, Andreas Möller (Michael Zorc) e Jörg Henrich; Karl-Heinz Riedle (Heiko Herrlich) e Stéphane Chapuisat (Lars Ricken).

Vencedores da Liga dos Campeões

Real Madrid – 14 títulos

Milan – 7 títulos

Bayern de Munique e Liverpool – 6 títulos

Barcelona – 5 títulos

Ajax – 4 títulos

Inter de Milão e Manchester United – 3 títulos

Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest e Porto – 2 títulos

Celtic, Hamburgo, Steaua Bucareste, Olympique de Marselha, Borussia Dortmund, Manchester City, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven e Estrela Vermelha – 1 título

A notícia Quantas Champions tem o Borussia Dortmund? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.