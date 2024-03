New Zenit St. Petersburg's striker (L) and midfielder Axel Witsel attend a Premier League soccer match Zenit against Terek Grozny in St. Petersburg, on September 14, 2012. Zenit St Petersburg has recently signed Hulk and Witsel. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA.

Craque de time espanhol no Atlético? ‘Hulk tem que me chamar’ (Hulk e Witsel jogaram juntos no Zenit, da Rússia, de 2012 a 2016)

Jogador que disputou três Copas do Mundo pela Seleção Belga, Axel Witsel comentou a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. O meio-campista e defensor disse que o foco é seguir na Europa, mas consideraria um convite do amigo Hulk para defender o Atlético.

“Não penso. O objetivo é jogar mais na Europa, se Deus quiser. Não sei, o meu irmão [Hulk] tem que me chamar. Mas o objetivo é a Europa”, respondeu Witsel à pergunta da repórter Tatiana Mantovani, da TNT Sports, nessa quarta-feira (12/3).

Witsel e Hulk jogaram juntos no Zenit, da Rússia, de 2012 a 2016. Posteriormente, seguiram para o futebol chinês, mas por equipes diferentes. O brasileiro jogou pelo Shanghai SIPG, enquanto o belga defendeu o Tianjin Tianhai.

Carreira de Witsel

Aos 35 anos, Witsel atualmente defende o Atlético de Madrid. Ele está no time comandado por Diego Simeone desde 2022, com 83 partidas disputadas até então. O contrato dele com os Colchoneros termina em julho deste ano.

Revelado pelo Standard Liège, Witsel teve passagem de destaque pelo Benfica, de 2011 a 2012, antes de seguir para a Rússia. Após a experiência no futebol chinês, vestiu a camisa do Borussia Dortmund. Na Alemanha, ficou de 2018 a 2022.

Pela Seleção Belga, Witsel disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, além das Eurocopas de 2016 e 2021. Ele se aposentou da seleção em 2023, com 130 jogos e 12 gols em 15 anos de convocações.

