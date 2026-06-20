Entrevista/Marcos Paulo de Souza Miranda





Após percorrer a trajetória de Irmã Germana, seus fenômenos mais conhecidos e os episódios que marcaram sua passagem pela Serra da Piedade e por Macaúbas, é hora de voltar o olhar para quem dedicou anos à pesquisa dessa personagem singular da história mineira. Autor do livro “Irmã Germana – A Exilada de Macaúbas”, o promotor de Justiça, pesquisador e uma das mairores referências da história de Minas, Marcos Paulo de Souza Miranda reuniu documentos, relatos e registros históricos que ajudaram a lançar nova luz sobre a vida da religiosa. Nesta entrevista, ele comenta as descobertas mais surpreendentes da investigação, analisa o contexto histórico que cercou Germana e explica por que sua história continua despertando interesse mais de 170 anos após sua morte.

Quais foram os documentos, relatos ou descobertas mais surpreendentes encontrados durante a pesquisa?

O relato de Dom Luiz Antônio dos Santos (1817-1891), que era capelão de Macaúbas quando Irmã Germana ali deu entrada, em 1843, é impressionante. Ao ser chamada pelo celebrante para receber o hábito, Germana, que até então era paralítica, levantou-se e “seguiu manquejando, mas andando ereta, e nunca mais engatinhou”. Há, ainda, uma descrição do século 19, feita por Dom Joaquim Silvério de Souza, que relata que Germana, estando deitada em posição de crucifixão, conseguia levantar-se sem qualquer movimento do corpo e sem ponto de apoio algum. Ou seja, segundo o relato, ela conseguia levitar.

Na sua visão, por que a figura de Irmã Germana despertou tanta inquietação entre médicos, autoridades religiosas e a população da época?

Germana era parda, pobre e aleijada. Apesar de não fazer parte da elite do período colonial, por sua conduta, caridade e pelos fenômenos que experimentava, atraía milhares de pessoas para a Serra da Piedade. Eram pessoas simples, que acreditavam na fama de santidade daquela mulher. A vivência da fé nos moldes do misticismo de Germana, fora dos claustros tradicionais, criou uma enorme tensão com o modelo sacerdotal da época. A Igreja foi buscar, em um médico de discutível respeitabilidade, um motivo para colocar fim ao incômodo.

O exílio de Irmã Germana para Macaúbas pode ser interpretado como uma tentativa de proteção ou de isolamento por parte da Igreja? Como o senhor analisa essa decisão à luz dos documentos históricos?

Não há a menor dúvida de que o intuito era isolar Germana. Por isso atribuí ao meu livro o subtítulo A Exilada de Macaúbas. O bispo de Mariana à época, Dom Viçoso, foi quem determinou a internação de Germana no Mosteiro de Macaúbas, em Santa Luzia, a fim de interromper as frequentes romarias à Serra da Piedade, que chegavam a reunir mais de duas mil pessoas.

Por que o senhor acredita que a história de Irmã Germana continua provocando fascínio mais de 170 anos após sua morte?

Ainda no século 19, Germana despertou o interesse de políticos, intelectuais e cientistas, como o imperador Dom Pedro II, Saint-Hilaire, Spix e Martius, além do Barão Homem de Melo, entre outros. Hoje, com a descoberta de documentos que revelam os pormenores da vida da caridosa e resignada Germana, incluindo as tramas políticas e religiosas de antanho, percebo que vem crescendo, novamente, o interesse da população pela instigante trajetória da Exilada de Macaúbas.

Irmã Germana Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press



Guardado há décadas no Mosteiro de Macaúbas, o manto azul que pertenceu a Irmã Germana continua despertando fé e devoção. Encontrado preservado durante o traslado de seus restos mortais para o cemitério do convento, o tecido se transformou em um dos símbolos mais conhecidos ligados à religiosa. Até hoje, pessoas de diferentes cidades procuram o mosteiro em busca de conforto espiritual, graças e cura, e pedem para permanecer por alguns instantes sob o manto. Em entrevista ao Estado de Minas no ano passado, a irmã Maria Imaculada relatou que muitos visitantes buscam o local movidos pela esperança de alcançar “a cura para o corpo e a alma”.

O autor

Promotor de Justiça em Minas Gerais desde 2001, Marcos Paulo de Souza Miranda é natural de Andrelândia (MG) e atua há mais de três décadas como pesquisador de história e genealogia. Entre 2016 e 2020, esteve à frente da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Luzia, trabalhando na defesa do meio ambiente, do urbanismo, do patrimônio cultural, do patrimônio público e do terceiro setor. É sócio do Colégio Brasileiro de Genealogia e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais e do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS Brasil). Em Irmã Germana – A Exilada de Macaúbas, reuniu anos de pesquisa documental para reconstruir a vida da religiosa que mobilizou médicos, cientistas, autoridades religiosas e milhares de fiéis no século 19.



Adquira o livro e abrace Macaúbas

Os interessados em adquirir o livro “Irmã Germana – A Exilada de Macaúbas” podem entrar em contato diretamente com o autor pelo e-mail marcospaulodesouzamiranda@gmail.com

A obra reúne anos de pesquisa sobre uma das personagens mais fascinantes da história religiosa mineira. Toda a renda obtida com a venda dos exemplares é integralmente destinada ao projeto Abrace Macaúbas, iniciativa voltada à restauração e preservação do histórico Mosteiro de Macaúbas, em Santa Luzia. Quem desejar contribuir diretamente com a campanha também pode fazer doações de qualquer valor para o Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, na Caixa Econômica Federal (Banco 104), Agência 1066, Operação 013, Conta Poupança: nº 75.403-4,



CNPJ:19.538.388/0001-07.

’’Irmã germana a exilada de macaúbas’’

• Marcos Paulo de Souza Miranda

• 3i editora

• 52 páginas