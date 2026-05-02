Prateleiras vazias em supermercados brasileiros no segundo semestre de 1986 evidenciam os reflexos do congelamento de preços: com custos em alta e margens comprimidas, a oferta recua e o desabastecimento se torna parte da rotina

O leite acabou primeiro. Não de uma vez, mas aos poucos. Um dia faltava em uma prateleira. No outro, em duas. Depois, desapareceu completamente. Quem chegava cedo ainda encontrava. Quem demorava, levava outra coisa ou voltava para casa com a cesta incompleta.

No caixa, a explicação era sempre a mesma. “Não chegou.” Mas tinha chegado. Só não estava mais ali.

No segundo semestre de 1986, o Plano Cruzado começava a revelar aquilo que os índices oficiais ainda não captavam. A inflação, que havia desaparecido das estatísticas, voltava a existir no cotidiano, silenciosa e difusa.

Sem etiqueta.

Sem número.

Sem controle.

O país ainda vivia sob o congelamento de preços decretado meses antes. O presidente José Sarney mantinha o discurso de estabilidade. O governo resistia a qualquer sinal de recuo. Mas, nos bastidores da economia, o sistema já não se sustentava. A conta também não fechava.

Custos continuavam subindo. Energia mais cara, transporte pressionado, matérias-primas reajustadas. As empresas estavam proibidas de repassar esses aumentos. Vender, em muitos casos, significava perder margem. Produzir menos deixava de ser uma escolha e passava a ser uma necessidade.

A oferta encolheu.

E a demanda, impulsionada pelo ganho real de renda no início do plano, continuava elevada. As famílias consumiam mais, acreditando que o poder de compra finalmente havia sido recuperado.

O desequilíbrio era inevitável.

Ele apareceu primeiro na forma mais concreta possível: a prateleira vazia.

Segundo análises da Fundação Getulio Vargas, o congelamento havia interrompido o principal mecanismo de ajuste da economia. O preço deixou de cumprir sua função básica: sinalizar escassez e orientar produção. Sem esse sinal, o mercado passou a operar no escuro.

E, quando isso acontece, surgem atalhos. O primeiro deles foi o ágio.

Produtos passaram a ser vendidos acima do preço oficial, mas fora do alcance da fiscalização. Nos fundos das lojas, em vendas reservadas, por indicação ou preferência, mercadorias reapareciam com valores maiores. Quem podia pagar, levava.

Quem não podia, esperava.

Ou simplesmente ficava sem.

O segundo movimento foi mais sutil e, por isso, mais difícil de perceber. Alguns produtos não desapareceram. Foram transformados. Embalagens menores, qualidade inferior, mudanças discretas que preservavam o preço nominal, mas reduziam o valor real entregue ao consumidor.

Era a inflação voltando sem nome.

Enquanto isso, os chamados “fiscais do Sarney” ainda circulavam pelos corredores. Conferiam etiquetas, questionavam aumentos, denunciavam irregularidades. Mas começavam a enfrentar um problema que nenhuma fiscalização resolve.

Fiscalizar preço exige produto.

E o produto estava sumindo.

A tensão crescia dentro dos supermercados e fora deles. Consumidores passaram a percorrer vários estabelecimentos em busca de itens básicos. O tempo gasto nas compras aumentou.

O custo invisível também. A previsibilidade, que havia sido a maior promessa do plano, começava a desaparecer.

Ainda assim, o governo manteve o congelamento.

A decisão já não era apenas econômica. Era política. O país se aproximava das eleições de novembro de 1986. Preservar a sensação de controle significava preservar capital político.

Funcionou.

O partido do governo saiu das urnas com uma vitória expressiva: 22 dos 23 governadores eleitos. Era o auge do Plano Cruzado. E, ao mesmo tempo, o início do seu fim.

Poucos dias depois, veio o ajuste.

Em 21 de novembro, o governo anunciou o Cruzado II. Preços foram liberados, tarifas reajustadas, impostos elevados. Em alguns setores, os aumentos superaram 60%.

A reação foi imediata.

A inflação voltou com força. O que estava represado emergiu de uma só vez. O choque foi direto no bolso e na confiança. A sensação de controle deu lugar à percepção de ruptura.

O problema nunca foi apenas o preço. Foi o tempo.

O Plano Cruzado funcionou enquanto conseguiu suspender a lógica da economia real. Mas essa lógica não desapareceu. Apenas se acumulou.

Quando voltou a operar, veio com mais intensidade.

A inflação não havia sido eliminada.

Tinha sido adiada.

E, quando voltou, trouxe consigo algo ainda mais difícil de recompor do que os índices econômicos.

A confiança.

O plano acabou. Só esqueceram de avisar o presidente

Não houve anúncio, reunião decisiva ou documento oficial marcando o fim do Plano Cruzado. A política que mobilizou o país com o congelamento de preços e salários terminou fora dos rituais do poder, sem que o próprio presidente tivesse clareza sobre o momento exato do colapso.

Foi no banheiro.

Segundo os diários de José Sarney, relatados no livro Sarney, a biografia, de Regina Echeverria, o presidente, durante uma reunião reservada em Carajás, afastou-se por alguns minutos. Ao retornar, ouviu por acaso uma conversa entre João Sayad e Edmar Bacha: o plano havia acabado.

Não era hipótese. Era constatação direta, sem margem para qualquer interpretação.

A cena revela um colapso consolidado fora dos canais formais e expõe um governo desconectado das decisões que encerravam sua principal política econômica. O Cruzado ainda sobrevivia no discurso oficial, mas já estava morto na prática, longe das narrativas públicas.

O detalhe é menos trivial do que parece. Não se tratava apenas de um comentário lateral, mas de um diagnóstico compartilhado entre dois dos principais formuladores da política econômica. A frase, dita em tom baixo, fora da mesa principal, carregava mais peso do que qualquer pronunciamento oficial. Era ali, naquele intervalo, que se definia o destino de uma estratégia que havia prometido derrotar a inflação.

O presidente não participou dessa conclusão, ele a interceptou. E esse descompasso ajuda a explicar a natureza do fim do plano: um processo que se esvaziou por dentro, enquanto permanecia intacto por fora. O Cruzado não caiu de uma vez. Foi sendo abandonado, até que restasse apenas o discurso.