O Plano Real foi criado pela equipe econômica chefiada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e implementado por medida provisória editada em 30 de junho de 1994 pelo então presidente Itamar Franco

O fracasso do Plano Cruzado não encerrou apenas uma política econômica. Ele inaugurou um período de quase uma década marcado por tentativas sucessivas de controlar a inflação no Brasil. Todas influenciadas, direta ou indiretamente, pelas lições deixadas em 1986.

Após o colapso do Cruzado e o retorno acelerado da inflação em 1987, o país voltou a conviver com um ambiente de instabilidade. Os preços, que haviam sido congelados, passaram a subir novamente, agora de forma ainda mais desorganizada. A confiança no controle estatal foi abalada, e o sistema de indexação – base da inflação inercial – rapidamente se recompôs.

A primeira resposta veio com o Plano Bresser, lançado em junho de 1987, ainda no governo José Sarney. Assim como o Cruzado, ele também apostou em um congelamento de preços, mas de forma mais limitada e temporária. O objetivo era conter a inflação sem repetir integralmente o modelo anterior. O resultado, no entanto, foi modesto. A inflação caiu no curto prazo, mas voltou a subir meses depois.

Em 1989, já no fim do governo Sarney, o país tentou novamente com o Plano Verão. A estratégia incluía a criação de uma nova moeda, o cruzado novo, e mais uma tentativa de congelamento. Mais uma vez, o efeito inicial foi positivo, mas insuficiente. A inflação voltou com força, e o Brasil entrou nos anos 1990 com índices que ultrapassavam 1.000% ao ano.

A ruptura mais radical viria com o Plano Collor, em 1990, no início do governo de Fernando Collor de Mello. Diferentemente dos anteriores, o plano não apenas congelou preços, mas bloqueou depósitos bancários da população, restringindo drasticamente a liquidez da economia.

A medida provocou forte impacto social e econômico. Embora tenha reduzido a inflação no curtíssimo prazo, não conseguiu estabilizar o sistema. Em poucos meses, os preços voltaram a subir.

O que esses planos tinham em comum era a tentativa de controlar a inflação por meio de choques abruptos – muitas vezes ignorando a necessidade de ajustes estruturais mais amplos. A experiência acumulada, no entanto, começava a apontar outro caminho.

Esse aprendizado se consolidaria em 1994, com o lançamento do Plano Real, durante o governo de Itamar Franco. O Real não começou com congelamento de preços. Ele partiu de uma estratégia gradual, baseada na criação de uma unidade de conta estável, a URV (Unidade Real de Valor), que conviveu com a moeda antiga antes da transição definitiva.

A lógica era reconstruir a confiança de forma progressiva, reorganizando expectativas e corrigindo distorções sem recorrer a choques abruptos. Além disso, o plano foi acompanhado por maior disciplina fiscal e controle monetário, elementos que haviam sido negligenciados em experiências anteriores.

O resultado foi diferente.

A inflação, que durante anos resistira a sucessivos planos, caiu de forma consistente e sustentada. Pela primeira vez, o país conseguiu estabilizar sua economia sem recorrer ao congelamento generalizado de preços.

O legado do Plano Cruzado permanece até hoje.

Ele demonstrou que a inflação pode ser interrompida no curto prazo por meio da confiança e da coordenação de expectativas, mas também evidenciou que esse controle não se sustenta sem fundamentos econômicos sólidos. Mostrou os limites da intervenção direta no sistema de preços e reforçou a importância de políticas estruturais consistentes.

Mais do que um fracasso, o Cruzado foi um aprendizado coletivo.

Ao expor, de forma clara, os riscos de soluções imediatistas, ajudou a moldar o caminho que levaria à estabilidade conquistada nos anos seguintes.

A economia brasileira de hoje – com inflação controlada e mecanismos institucionais mais robustos – ainda carrega as marcas daquele período. E, de certa forma, também as suas lições.



A era dos planos

Plano Bresser (1987)



Congelamento parcial de preços e salários tenta conter inflação, mas dura pouco tempo

Presidente: José Sarney

Plano Verão (1989)



Cria Cruzado Novo e congela preços; controle inicial falha sem ajuste estrutural

Presidente: José Sarney

Plano Collor I (1990)



Bloqueio de poupanças reduz liquidez e derruba inflação, com forte impacto social

Presidente: Fernando Collor

Plano Collor II (1991)



Novo controle de preços e ajuste fiscal fracassam diante da inflação persistente

Presidente: Fernando Collor

Plano Real (1994)



Novo controle de preços e ajuste fiscal fracassam diante da inflação persistente

Presidente: Itamar Franco