Muito antes dos exames laboratoriais e das análises científicas sobre o Sudário de Turim, a ideia de um rosto de Cristo impresso em um tecido já estava presente na arte europeia. Inspirados pela tradição do Véu de Verônica, pintores e gravuristas ajudaram a construir, ao longo dos séculos, uma imagem que atravessou o tempo – entre a fé, a representação e o mistério. Embora não seja o próprio sudário, o véu tornou-se a principal referência visual dessa iconografia. A noção de uma imagem “não feita por mãos humanas” ganhou força na Idade Média e influenciou diretamente a forma como Cristo passou a ser representado no Ocidente.

Albrecht Dürer (1471–1528)

• Na gravura Sudarium Held by Two Angels (1513), apresenta o rosto de Cristo com precisão e simetria, antecipando uma estética quase fotográfica

Claude Mellan (1598–1688)

• Em Sudarium of Saint Veronica (1649), cria o rosto de Cristo com uma única linha contínua em espiral. uma das obras mais icônicas da história da arte

El Greco (1541–1614)

• Trabalha uma visão mais espiritual, com traços alongados e expressão intensa, priorizando o impacto emocional

