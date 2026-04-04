‘‘O sudário é ‘ícone do Sábado Santo’, o silêncio de Deus, no qual se manifesta a solidariedade com o sofrimento humano"

A posição da Igreja Católica em relação ao Sudário de Turim sempre foi marcada pela cautela. Ao longo dos séculos, diferentes papas evitaram declarar oficialmente a autenticidade do tecido como sendo o pano que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Ainda assim, o objeto ocupa um lugar central na devoção de milhões de fiéis ao redor do mundo.

Um dos primeiros posicionamentos relevantes veio no século 14, quando o bispo francês Pierre d’Arcis questionou a autenticidade do sudário, alegando que se tratava de uma pintura. O documento foi encaminhado ao papa Clemente VII, que autorizou a exibição do tecido, mas como uma representação simbólica, e não como relíquia comprovada.

Séculos depois, a postura institucional permaneceu semelhante. O papa João Paulo II, durante visita a Turim em 1998, afirmou que o sudário é “um desafio à inteligência” e acrescentou que se trata de um objeto que “convida o homem moderno a confrontar-se com os mistérios mais profundos da sua existência”.

O papa Bento XVI reforçou essa visão em 2010 ao classificar o sudário como um “ícone do Sábado Santo”, destacando que ele representa “o silêncio de Deus, no qual se manifesta a solidariedade com o sofrimento humano”.

Já o papa Francisco, em mensagem de vídeo durante a ostensão de 2013, afirmou: “O sudário nos atrai ao rosto e ao corpo martirizado de Jesus e, ao mesmo tempo, impele-nos ao rosto de cada pessoa sofredora”, enfatizando o caráter contemplativo e humano da relíquia.

Além da dimensão religiosa, o sudário também enfrenta questionamentos no campo histórico. Não há registros contínuos que comprovem sua existência desde o século I até a sua aparição na França medieval. Essa lacuna documental é frequentemente utilizada por historiadores para questionar sua autenticidade.

Ainda assim, o objeto resistiu ao tempo e às controvérsias. Durante as chamadas ostensões, períodos em que o sudário é exibido ao público, milhares de pessoas se deslocam até Turim. Entre elas está o historiador italiano Andrea Nicolotti, um dos críticos da autenticidade, que reconhece, no entanto, o impacto cultural e religioso do artefato.

Para a Igreja, o sudário não precisa ser comprovadamente autêntico para cumprir seu papel. Ele permanece como um símbolo poderoso da fé cristã, capaz de atravessar gerações e provocar reflexão.

Entre a devoção e o questionamento, o Sudário de Turim segue ocupando um espaço único, onde a resposta definitiva talvez não seja o ponto mais importante.

Para visitar

O Santo Sudário está guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, mas não fica em exibição permanente. As visitas funcionam de forma muito específica. é essencial entender isso antes de planejar.

Exposições públicas (ostensões)

• O sudário só é mostrado em eventos especiais chamados ostensões

• Não têm periodicidade fixa (podem levar anos ou décadas)

• A última grande exposição ocorreu em 2015, convocada pelo papa Francisco

Durante essas exposições:

• A entrada é gratuita

• É necessário fazer reserva antecipada on-line

• O fluxo é controlado (milhares de pessoas por dia)





