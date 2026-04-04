Na tarde em que o céu escureceu sobre Jerusalém, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e envolvido em linho por José de Arimateia e Nicodemos. Aquele gesto daria origem ao Sudário de Turim. Sem registros contínuos, o tecido atravessou séculos entre lacunas e estudos. Para a fé, é testemunho; para a ciência, um desafio. Entre o Gólgota e Turim, permanece como símbolo do mistério que resiste ao tempo.

Poucos objetos na história da humanidade despertaram tanto fascínio quanto o Sudário de Turim. O tecido de linho, com cerca de 4,4 metros de comprimento, exibe a imagem de um homem com marcas compatíveis com a crucificação – o que levou muitos a associá-lo diretamente ao corpo de Jesus Cristo. Guardado na Catedral de São João Batista, na cidade italiana de Turim, o artefato permanece como um dos maiores enigmas já estudados.

A trajetória documentada do sudário começa no século 14, quando surgiu na França sob a posse do cavaleiro francês Geoffroi de Charny. Desde então, o pano percorreu diferentes regiões da Europa até chegar definitivamente a Turim, em 1578, sob a guarda da Casa de Saboia. Ao longo desse caminho, enfrentou incêndios, restaurações e sucessivas análises, o que contribuiu tanto para sua preservação quanto para novas dúvidas sobre a sua origem.

O interesse científico ganhou força no século 20, especialmente a partir dos estudos conduzidos pelo físico americano John Jackson, líder do Shroud of Turin Research Project (STURP). Jackson e sua equipe analisaram o tecido com equipamentos modernos e chegaram a conclusões intrigantes: a imagem não foi produzida por pintura, não contém pigmentos artificiais e apresenta propriedades tridimensionais.



Outro nome fundamental nessa história é o fotógrafo italiano Secondo Pia, responsável por um dos momentos mais marcantes do estudo do sudário. Em 1898, ao revelar a primeira fotografia do tecido, Pia descobriu que a imagem funcionava como um negativo fotográfico, revelando detalhes muito mais nítidos – um fenômeno que intensificou o mistério e atraiu a atenção mundial.



Para a Igreja Católica, representada atualmente pelo papa Leão XIV, o sudário é tratado com cautela. Não há reconhecimento oficial de sua autenticidade, mas o objeto é considerado um poderoso símbolo de fé. “O sudário nos convida a contemplar o rosto do sofrimento humano”, já afirmou o pontífice em uma de suas reflexões públicas.



Entre cientistas, historiadores e religiosos, o Sudário de Turim permanece no centro de um debate que atravessa séculos. Mais do que uma relíquia, ele se consolidou como um ponto de encontro entre o que se pode provar e aquilo que ainda escapa à compreensão. n

O cavaleiro francês Geoffroi de Charny foi o primeiro proprietário documentado do Sudário de Turim. Figura respeitada na nobreza medieval, ele era conhecido por sua atuação militar e por sua devoção religiosa. No século XIV, o sudário passou a ser exibido na colegiada de Lirey, na França, sob sua guarda. A origem do tecido antes desse período, no entanto, permanece incerta. Após sua morte, em 1356, a relíquia permaneceu com sua família, especialmente com sua viúva, Jeanne de Vergy, contribuindo para a difusão do sudário na Europa medieval e para o início de sua trajetória histórica documentada.

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A casa saboia teve papel decisivo na preservação e difusão do Sudário de Turim. A relíquia passou para a dinastia no século XV, por meio de herança da família de Geoffroi de Charny. Sob sua guarda, o Sudário foi transferido para Chambéry e, após um incêndio em 1532, levado para Turim em 1578, onde permanece até hoje. Ao longo dos séculos, os soberanos de Saboia promoveram exposições públicas e garantiram sua conservação, consolidando o sudário como um dos principais símbolos religiosos da Europa.