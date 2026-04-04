Análises mostram que a imagem se fixa apenas na superfície das fibras do linho, sem alcançar camadas mais profundas. Esse padrão exclui métodos convencionais de pintura ou tingimento

A imagem impressa no Sudário de Turim revela um homem com marcas profundas de sofrimento físico. Ao longo do tecido, é possível observar sinais compatíveis com flagelação, perfurações e ferimentos que, segundo estudiosos, se alinham com os métodos de execução utilizados pelo Império Romano no século I.

Esses elementos levaram pesquisadores a relacionar diretamente a imagem com os relatos bíblicos da crucificação de Jesus Cristo. Entre os principais pontos analisados está a posição dos cravos. Diferente das representações artísticas tradicionais, que mostram os pregos nas mãos, o sudário indica perfurações na região dos pulsos – o que, de acordo com especialistas como o médico forense francês Pierre Barbet, seria mais consistente com a sustentação do corpo em uma cruz.

Outro detalhe relevante é o conjunto de marcas espalhadas pelas costas e pernas, interpretadas como resultado de flagelação. Estudos indicam que essas lesões podem ter sido causadas por instrumentos semelhantes ao “flagrum”, um chicote romano com múltiplas pontas. A quantidade e a distribuição dos ferimentos sugerem um nível extremo de violência.

A região da cabeça também apresenta sinais que chamam a atenção. Pequenas perfurações distribuídas ao redor do crânio são frequentemente associadas à chamada coroa de espinhos. Já no lado direito do tórax, uma mancha maior é interpretada por alguns pesquisadores como um ferimento causado por lança, semelhante ao descrito nos evangelhos.

O bioquímico italiano Giulio Fanti, professor da Universidade de Pádua, é um dos nomes que estudaram essas características em profundidade. Segundo ele, a distribuição das manchas e o comportamento do sangue indicam coerência com um corpo humano real, submetido a traumas severos. Outro elemento que reforça o caráter singular da imagem é sua natureza fotográfica invertida. O fenômeno foi identificado por Secondo Pia no final do século XIX e posteriormente aprofundado por pesquisadores como Barrie Schwortz, membro do STURP. Quando analisada como negativo, a imagem revela detalhes que não são visíveis a olho nu.

Além disso, exames indicam que a imagem está superficialmente impressa nas fibras do linho, sem penetração profunda, o que descarta técnicas tradicionais de pintura ou tingimento. Essa característica continua sendo um dos maiores desafios para a ciência.

Diante de tantos elementos, o Sudário de Turim se apresenta não apenas como uma imagem, mas como um registro complexo de sofrimento humano – cuja origem permanece, até hoje, sem explicação definitiva.

reprodução

MARCAS IDENTIFICADAS



- Perfurações nos pulsos e pés

- Ferimentos compatíveis

com flagelação

- Possível coroa de espinhos

- Lesão no lado do tórax

- Manchas de sangue com sinais de coagulação