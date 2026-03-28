Depois da repercussão, o menino Flávio recebeu tratamento médico e teve sua história acompanhada pela imprensa internacional.

Quando foram publicadas, em 1961, as reportagens das revistas Life e O Cruzeiro ultrapassaram o campo do registro jornalístico e produziram efeitos concretos sobre as vidas de seus personagens. As imagens circularam internacionalmente e provocaram reações distintas, revelando diferentes dimensões do impacto do fotojornalismo.

No caso da revista Life, a repercussão foi imediata. Leitores norte-americanos enviaram cartas e doações para ajudar a família retratada na reportagem. Em poucas semanas, foram arrecadados cerca de 30 mil dólares, valor significativo para a época. A mobilização teve como foco o menino Flávio da Silva, personagem central do ensaio fotográfico produzido por Gordon Parks na favela da Catacumba, no Rio de Janeiro.

Flávio sofria de asma brônquica grave, agravada pelas condições precárias em que vivia. A publicação da reportagem não apenas deu visibilidade à sua situação, como desencadeou uma resposta prática. Com os recursos enviados pelos leitores, a família deixou a favela e passou a viver em melhores condições.

Ely Samuel Menino retratado na reportagem de O Cruzeiro, vivia em condições precárias em Nova York e foi escolhido como personagem central da resposta brasileira à Life. Sua imagem, marcada pela exposição direta da miséria, tornou-se um dos símbolos mais fortes da reportagem de Henri Ballot. A repercussão de sua história ampliou o debate internacional sobre pobreza urbana e sobre os limites da representação no fotojornalismo. henry ballot/revista o cruzeiro

Posteriormente, o menino foi levado aos Estados Unidos para tratamento no Children’s Asthma Research Institute and Hospital, em Denver, no Colorado. O acompanhamento médico resultou em melhora significativa de sua saúde. Após o tratamento, Flávio retornou ao Brasil e manteve contato com o fotógrafo ao longo dos anos.

A trajetória do menino tornou-se um dos exemplos mais emblemáticos do impacto direto que uma reportagem pode provocar, evidenciando a capacidade do fotojornalismo de mobilizar a opinião pública e influenciar ações concretas.

Já a reportagem publicada por O Cruzeiro, produzida por Henri Ballot em Nova York, teve um efeito distinto. Ao retratar a vida de uma família porto-riquenha em condições precárias em Manhattan, a revista brasileira buscou responder à narrativa construída pela Life, deslocando o foco da discussão para a existência da pobreza em território norte-americano.

Nesse contexto, veículos internacionais também passaram a abordar o tema. O New York Times, por exemplo, publicou reportagens sobre as condições de moradia em áreas degradadas da cidade, descrevendo cortiços considerados inadequados para a habitação humana. A abordagem reforçava que a pobreza urbana não era um fenômeno periférico, mas presente no cotidiano de grandes centros dos Estados Unidos.

Diferentemente do caso brasileiro, não houve mobilização internacional nem envio de recursos à família retratada por O Cruzeiro. O impacto da reportagem foi predominantemente editorial. A publicação contribuiu para ampliar o debate sobre a representação da miséria e questionar a ideia de que o problema estaria restrito a países em desenvolvimento.

Ainda assim, o trabalho de Ballot deixou um registro relevante. Suas fotografias documentaram um momento específico da cidade de Nova York, anterior às transformações urbanas que alterariam regiões como o Spanish Harlem nas décadas seguintes.

Mais de seis décadas depois, as duas reportagens permanecem como referências do fotojornalismo narrativo. Ao retratar realidades distintas, revelaram não apenas histórias individuais, mas também o papel da imprensa na construção de percepções e no deslocamento de debates.

Entre a favela carioca e os bairros pobres de Manhattan, as imagens produziram efeitos diferentes, mas igualmente significativos. Em um caso, contribuíram para mudar o destino de uma família. No outro, ampliaram a discussão sobre desigualdade e representação.

Em ambos, evidenciaram o alcance e a influência do jornalismo quando suas narrativas ultrapassam as páginas impressas.