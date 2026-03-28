Em junho de 1961, a Life publicou a história de Flávio da Silva. MESES DEPOIS, O CRUZEIRO DEU O TROCO COM A FAMÍLIA gONZALEZ



O que começou como uma reportagem sobre pobreza rapidamente se transformou em um dos confrontos editoriais mais emblemáticos do século 20. Em 16 de junho de 1961, a revista Life publicou a história de Flávio da Silva, menino de 12 anos que vivia em condições precárias na favela da Catacumba, no Rio de Janeiro, ao lado de oito irmãos. O pai, operário da construção civil, estava afastado por problemas de saúde. A mãe trabalhava fora. A imagem do garoto, magro e doente, que cuidava dos irmãos apesar da pouca idade, ganhou o mundo – mas, no Brasil, a repercussão foi outra.

Em junho de 1961, a Life publicou a história de Flávio da Silva. meses depois, O CRUZEIRO deu o troco com a família Gonzalez henry ballot/revista o cruzeiro

A reportagem, assinada por Gordon Parks, foi vista como sensacionalista e atingiu diretamente a imagem do país. Mais do que uma denúncia social, o material se inseria em um contexto mais amplo. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos buscavam conter o avanço do socialismo na América Latina, especialmente após a ascensão de Fidel Castro em Cuba. No Brasil, Jânio Quadros havia acabado de renunciar. A pobreza era apresentada como terreno fértil para a influência da esquerda – e expô-la fazia parte de uma estratégia política alinhada à chamada Aliança para o Progresso, iniciativa que seria colocada em prática pelo presidente norte-americano John F. Kennedy.

Nesse cenário, a Life operava alinhada a essa lógica. Ao mostrar a miséria latino-americana, reforçava a narrativa de um continente vulnerável, carente de intervenção e influência norte-americana.

Meses depois, veio a resposta. Em 7 de outubro de 1961, O Cruzeiro decidiu reagir. Não se tratava de ideologia política, mas de devolver o impacto – uma espécie de revanche editorial. A revista enviou Henri Ballot a Nova York com uma missão clara: mostrar que a pobreza também existia no coração do capitalismo.

O cenário encontrado foi o Lower East Side, próximo a Wall Street. Ali, a família Gonzalez – tendo como figura central o menino porto-riquenho Ely Samuel, de 8 anos – vivia cercada por lixo, insetos e degradação. A estratégia foi direta: repetir o modelo da reportagem americana – inclusive na estrutura visual – para estabelecer um confronto explícito.

O embate ultrapassou as páginas. As revistas trocaram acusações de manipulação, e o episódio ganhou dimensão internacional.

‘‘Nessa manhã... o pequeno Zacarias estava engatinhando nu na sujeira do lado de fora... Flávio estava cozinhando feijões pretos e arroz para o almoço fundação gordon Parks



A pobreza, que deveria ser o centro da discussão, acabou transformada em instrumento de disputa narrativa.

No fim, mais do que duas reportagens, o que se viu foi uma batalha simbólica. De um lado, uma publicação alinhada a um projeto político global. Do outro, uma resposta movida menos pela neutralidade e mais pelo impulso de reagir.

Nas páginas seguintes, as reportagens que deram origem a essa disputa – e que transformaram o fotojornalismo em um raro confronto editorial conhecido como a guerra Life x O Cruzeiro.