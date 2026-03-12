Assine
Alta do petróleo pressiona Wall Street

12/03/2026 19:28

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (12), pressionada pela guerra no Oriente Médio e pela alta dos preços do petróleo, o que reavivou o medo de uma disparada da inflação.

O índice Dow Jones caiu 1,56%; o Nasdaq, 1,78%; e o S&P 500, 1,52%.

O mercado americano "claramente evolui em função dos preços do petróleo e das preocupações persistentes com as perturbações energéticas", apontou Angelo Kourkafas, da Edward Jones. "Os investidores estão menos convencidos de que uma solução rápida do conflito é possível."

O petróleo fechou hoje em seu nível mais alto desde 2022, apesar do anúncio de uma liberação histórica de reservas estratégicas dos membros da Agência Internacional de Energia (AIE). "É uma resposta temporária, mas, provavelmente, insuficiente para compensar a redução do fluxo pelo Estreito de Ormuz", disse Kourkafas.

O Irã prometeu hoje prolongar a guerra e manter o estreito fechado, o que "alimenta a volatilidade do mercado, deixando pouca margem de manobra para os atores financeiros", observou José Torres, da Interactive Brokers.

Para Angelo Kourkafas, se a guerra se prolongar por muito tempo, "os investidores terão que revisar suas projeções de inflação e crescimento".

