Empresas apostam em cupons de desconto para impulsionar vendas on-line

A cada dia, uma nova marca aparece no mercado digital, e nele há espaço para todos. Entretanto, em um ambiente cada vez mais disputado, conquistar clientes, aumentar as vendas e ainda obter lucro no final do mês tem sido um desafio diário para empresas dos mais variados segmentos, desde moda à jardinagem.

Para tentar driblar o cenário vermelho, incentivando o consumo a todo custo, muitas marcas estão recorrendo a uma estratégia simples, de longa data, mas ainda assim eficaz: os cupons de desconto.

Até pode parecer um jeito defasado de fazer marketing, no entanto essa técnica se tornou indispensável não apenas para auxiliar no momento da conversão, mas também para fidelizar e atrair novos clientes.

Entenda a importância dos sites de cupons

Encontrar cupons pode ser muito difícil, como acontece na maioria das vezes e foi nesse gap de mercado que surgiram plataformas especializadas na divulgação dos cupons, tais como a BravoCupom, que tem o objetivo de potencializar essa estratégia em níveis ainda maiores.

Essas plataformassão serviços que conectam as marcas a um público já interessado em descontos, servindo como um facilitador durante as buscas, ampliando a visibilidade das empresas e otimizando a jornada de compra do usuário.

Com cupons testados e verificados semanalmente, a BravoCupom, reúne mais de 400 marcas em um único site com usabilidade amigável, layouts minimalistas e intuitivos, otimizando ainda mais a navegação do consumidor.

Assim, a estratégia é uma só: facilitar o encontro de promoções, ofertas e cupons, seja para clientes já cadastrados na marca ou novos.

Cupons podem ser uma estratégia de conversão

Quando o consumidor encontra um cupom de desconto ativo, a experiência de compra é a melhor, afinal, o desconto funcionou e o cliente conseguiu o que ele queria: economizar. Mas não são apenas os usuários que saem ganhando com o uso de cupons, as empresas que adotam essa estratégia também se beneficiam com:

atração de novos clientes;

conversões reais;

mais confiança e fidelização com ofertas recorrentes;

redução das taxas de abandono de carrinho.

O consumidor brasileiro está em busca de cupons

Segundo o estudo mais recente da plataforma de afiliados Admitad, a utilização de cupons no Brasil cresceu 30% no primeiro semestre de 2024, criando um cenário ainda mais positivo para os próximos anos, já que também houve um impulsionamento de 15% no volume geral das compras on-line.

De acordo com outra pesquisa da FiServ, 68% dos brasileiros revelaram que ofertas e promoções são os principais fatores a se considerar na hora da decisão de compra.

Todos esses números só confirmam a consolidação de uma nova tendência de consumo: a busca incessante pela economia e preços mais acessíveis. Neste espectro, os cupons de desconto surgem como um alívio em um cenário que parece ser desesperador, criando uma ideia de sorte e um senso de urgência para finalizar a compra.

Além disso, o uso de cupons ajuda a reduzir taxas de abandono de carrinho - um problema que ainda atinge muitas marcas e que pode ser ocasionado por: obrigação de criar uma conta, frete caro, checkout muito complicado, entre outros fatores.

Como usar a estratégia de forma correta

Apesar do uso de cupons ainda estar sendo implementado no mercado, existem alguns erros que podem ser determinantes, criando uma experiência de compra nada agradável. Por essa razão, é necessário fazer um bom planejamento e uma gestão contínua. Confira algumas boas práticas para utilizar essa estratégia a seu favor:

defina metas claras e específicas, como aumentar o ticket médio, queimar o estoque, atrair novos clientes ou criar awareness;

crie um senso de urgência delimitando tempo de validade dos cupons para aumentar as taxas de compras imediatas e por impulso;

personalize cupons de acordo com o comportamento do seu público, aumentando a taxa de conversão;

aposte nos mais variados canais de comunicação: redes sociais, e-mail marketing, banners homepage, influenciadores e plataformas especializadas como a BravoCupom para gerar mais alcance;

retire do ar cupons inativos, afinal não há nada mais frustrante do que encontrar um cupom e simplesmente não funcionar.

Ou seja, o uso inteligente de cupons de desconto tem se destacado no cenário digital do varejo por diversos motivos, mas o principal deles é oferecer uma vantagem real imediata no meio de tantas técnicas de marketing que se perdem no meio do caminho.