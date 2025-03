Zema vai se reunir com líderes do franchising em evento da ABF; veja quando

A capital mineira vai sediar, na próxima sexta-feira, 14 de março, o Encontro Regional Minas Gerais, promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). O evento vai contar com a presença do governador Romeu Zema, além de importantes líderes do franchising e representantes de franqueadoras.

O momento central do encontro vai ser a assinatura oficial do Plano de Trabalho, documento que representa a extensão de um relevante Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre a ABF e o Governo de Minas Gerais no fim do ano passado. Este acordo marcou um movimento histórico e estratégico em prol do desenvolvimento do franchising no Estado.

Medidas previstas no documento

A criação do Plano de Trabalho ficou a cargo de um Grupo de Trabalho (GT), formado por membros da ABF, da Codemge (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais) e da Sede (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico). O documento estabelece diversas iniciativas práticas destinadas a fortalecer a atividade franqueadora e atrair investimentos para Minas Gerais.

Dentre as principais medidas previstas, destacam-se condições especiais de financiamento para novos franqueados e a isenção tributária voltada a multifranqueados de outros estados interessados em investir no mercado mineiro. O plano também prevê vantagens específicas para colaboradores das redes de fornecedores, abrangendo toda a cadeia do franchising.

Os demais detalhes sobre as iniciativas e ações concretas previstas serão divulgados durante o evento, que visa consolidar Minas Gerais como um polo de destaque para o crescimento sustentável do franchising no Brasil.