Lista divulga os nomes mais influentes do segmento no ano

O The Business of Fashion (BoF), maior plataforma de negócios da moda, divulgou a lista das 500 personalidades mais influentes no segmento. Criada em 2013, a lista é considerada uma referência global de nomes que moldam a indústria, entre designers, maquiadores, criadores de conteúdo, artistas, empresários, formadores de opinião e outros profissionais.

"Nenhum outro segmento tem pessoas tão apaixonadas, diversas e interessantes quanto as que influenciam o mercado da moda. E, às vezes, o que aparece na mídia de massa é apenas uma parte superficial desse grupo. Quanto mais pensávamos sobre isso, mais sentíamos que era o momento certo para explorar essa talentosa comunidade de pessoas e reuni-las on-line." diz Imran Amed, fundador da plataforma, na apresentação da nova lista, integralmente disponível no site.

Onze anos depois da sua criação, o índice soma 1509 nomes, representando mais de 70 nacionalidades, mostrando as várias facetas da indústria e abordando temas como luxo, sustentabilidade e inovação digital.

Os novos nomes da lista

A cada ano, 100 novos membros são adicionados. A seleção vem de uma extensa pesquisa combinada à inteligência de mercado e indicações de membros que já fazem parte do BoF 500.

Este ano, os critérios-chave incluíram aspectos de liderança, criatividade, inovação e impacto e foram 462 indicações em oito categorias:

designers; executivos; mídia; varejistas; empreendedores; classe criativa; modelos e musas; catalisadores.

Agora, estão representadas 37 nacionalidades, baseadas em 26 países, incluindo participantes de países que pela primeira vez aparecem representados.

Dentre os estreantes, estão nomes como Thomas Plantega, sediado em Vilnius, Lituânia, reconhecido por liderar a reviravolta da plataforma de revenda The Vinted Group, gerando quase € 600 milhões em receita em 2023.

Também aparece Maryse Mbonyumutwa, fundadora da marca pan-africana Asantii e da fabricante Pink Mango, que montou um centro de fornecimento voltado para a exportação em Ruanda.

Da Turquia, aparece Volkan Yilmaz, criador da persona online Tanner Leatherstein, que remodelou a percepção sobre artigos de luxo em couro.

Os designers, peças essenciais do ecossistema da moda, compõem 21% das novas adições, incluindo Duran Lantink, da Holanda, que recebeu 4 indicações, a mais alta entre os novos participantes.

Falando de gigantes reconhecidos, executivos como Richard Dickson, da Gap Inc, e Fran Horowitz, da Abercrombie & Fitch, fazem parte, por conta dos resultados comerciais atingidos nos últimos 12 meses. Desafiando os grandes a criar uma indústria da moda com menos impacto ambiental, aparece Nicole Rycroft, da ONG Canopy.

Dentro do mercado de luxo, Ingie Chaloub, Will Zhang e Tamara Abukhadra são destaques. Ingie, fundadora e presidente do Etoile Group, abriu a primeira franquia da Chanel no Oriente Médio e hoje é uma potência, promovendo o segmento na região.

Fundador da SND, um império de multimarcas, Will mescla marcas ocidentais, sul-coreanas, japonesas e chinesas, ajudando marcas internacionais emergentes a atingir consumidores em cidades do sul e sudoeste da China.

Já Tamara é fundadora da Homegrown Market, multimarca que oferece uma curadoria de produtos de alta qualidade, criados por talentos árabes.

Os brasileiros da lista de 2024

Na lista de 2024, aparecem 5 brasileiros:

o fundador e diretor criativo da Misci, Airon Martin, marca conhecida pelo design que celebra as raízes locais, com foco em sustentabilidade;

a modelo Angelina Kendall, que já desfilou para marcas como Schiaparelli e Chanel;

a modelo Zaya Guarani, principal nome brasileiro de origem indígena na moda internacional;

Susana Barbosa, jornalista e editora há mais de 20 anos da Elle;

a artista Anitta, que tem se destacado não só na música, como em eventos internacionais como o Met Gala e em campanhas publicitárias de grandes grifes.

O BoF 500 é uma referência para mapearmos o futuro da moda, destacando tendências e nomes que irão moldar a indústria nos próximos anos. O crescimento da presença brasileira na lista reflete a maturidade do mercado nacional e sua relevância no cenário internacional, abrangendo desde práticas de moda consciente até o desenvolvimento de modelos de negócio inovadores.

Personalidades icônicas de edições anteriores

O BoF 500 sempre reconhece tanto novos talentos, quanto nomes consolidados na indústria da moda. Em edições passadas a lista apontou ícones como os designers Marc Jacobs, Miuccia Prada, Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri, as atrizes Chloe Sevigny e Anne Hathaway, a editora Anna Wintour e os fotógrafos Steven Meisel e Nick Knight.

Do Brasil, estiveram presentes personalidades de várias áreas. Dentre eles, Paulo Borges, fundador do São Paulo Fashion Week, a maior semana de moda do país; a modelo Gisele Bündchen, mundialmente conhecida; e José Auriemo Neto, chairman da JHSF, holding responsável pelo Shopping Cidade Jardim e outros empreendimentos ligados ao lifestyle de luxo do país. Seu nome, listado duas vezes (2017 e 2018), reflete o impacto da moda e do luxo no mercado imobiliário e como esses setores podem se entrelaçar em projetos inovadores.