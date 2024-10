No último final de semana, Dema Oliveira, CEO da Goshen Land, contribuiu para o crescimento de empresários no mercado de negócios. Com uma imersão de mentoria chamada Xpansion, ele reuniu 50 donos de empresas no Hotel Marriott, em São Paulo, para compartilhar sua metodologia única: “As 7 Inteligências da Expansão de Negócios”. A mentoria promete transformar negócios e redefinir os rumos do crescimento empresarial no Brasil.

Imersão estratégica

A orientação especializada ofereceu aos empresários um aprofundamento estratégico de alto impacto, muito além da teoria. O grupo pôde acessar táticas aplicáveis em diversos setores, estratégias avançadas de marketing e vendas, além de insights de grandes nomes do mercado.

Os membros também participaram de uma visita às instalações de uma das maiores empresas de investimentos do Brasil, localizada em São Paulo. Todos tiveram a oportunidade de conhecer um grande case de marketing e negócios, ouvindo o vice-presidente C-Levels.

Metodologia das 7 inteligências impulsiona crescimento de empresas 40% mais rápido

O contato profundo dos empresários sobre os conhecimentos estratégicos proporcionou uma rara oportunidade de networking de valor, conectando os donos de empresas a liderança, na qual podem influenciar diretamente o crescimento de seus negócios.

Um estudo do MIT revelou que as interações face a face aumentam o fluxo de conhecimento e colaboram diretamente para inovações e desenvolvimento de patentes, elementos cruciais para a competitividade e crescimento organizacional.

Nesse sentido, uma pesquisa realizada pela Cornell University identificou que treinamentos presenciais ajudam os participantes a desenvolverem soluções inovadoras e a resolverem problemas de maneira mais eficiente, aumentando o desempenho geral da firma. Empresas que investem em treinamentos presenciais experimentam um aumento de produtividade e inovação, o que pode resultar em um crescimento até 40% mais rápido em comparação com aquelas que adotam métodos mais tradicionais de treinamento .

Essa aceleração no crescimento ocorre pois o treinamento presencial aprimora as habilidades dos funcionários e também facilita a troca de ideias e o desenvolvimento de novas soluções, impulsionando a competitividade e o desempenho financeiro das empresas.

Dema Oliveira guia estratégias em meio a longa experiência

Dema Oliveira, com sua vasta experiência em mais de 70 projetos de expansão, somente em 2024, tem ajudado empresas brasileiras a atingirem novos patamares. A partir da sua sólida carreira em multinacionais, como Unilever e Samsung, Dema usa todo o conhecimento acumulado ao longo da trajetória para guiar estratégias que impulsionam negócios no mercado brasileiro.

"Essa mentoria não é para os fracos de coração. Xpansion é sobre crescimento real, escalável e sustentável", enfatizou Dema, conhecido por seu estilo direto e objetivo. O CEO da Goshen Land destacou que o aprendizado intensivo, somado ao networking com players de alto nível, é o combustível necessário para transformar organizações de dentro para fora.



Dema Oliveira, a partir de sua mentoria Xpasion, promoveu uma imersão de conhecimento e habilidades em São Paulo 50 empresários Arquivo Pessoal

Xpansion visa transformar o futuro das empresas brasileiras

Além dos conteúdos ministrados por especialistas renomados, Dema Oliveira liderou diversas sessões, onde compartilhou suas técnicas de marketing e vendas. Seu papel central reforçou a posição da Goshen Land como uma das principais consultorias de expansão de negócios no Brasil.

Dema Oliveira continua provando que a combinação de expertise, liderança e inovação é a chave para transformar o mundo corporativo – e o Programa Goshen Land Xpansion é mais uma evidência de como ele está liderando essa revolução.

Quem esteve presente na mentoria, pôde evidenciar que a Xpansion redefine as estratégias empresariais e prepara os líderes para o futuro. Saiba mais sobre a mentoria anual Xpansion e como participar no site /xpansion.goshenland.com.br.