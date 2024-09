Escolher a placa de vídeo certa para o seu PC é como escolher o motor de um carro de corrida: faz toda a diferença no desempenho. Seja para jogar, editar vídeos ou fazer aqueles projetos 3D pesados, ter uma boa placa de vídeo é essencial.

Com tantas opções disponíveis, fica difícil saber qual escolher. Contudo, para auxiliar, veja uma lista com as principais placas de vídeo do momento e claro, um destaque especial para as queridinhas RTX 3060 e RTX 4090. Confira!

RTX 3060: equilíbrio perfeito para gamers e criadores de conteúdo

A RTX 3060 é a favorita de muitos gamers e criadores que querem um bom custo-benefício sem abrir mão da performance. Com a tecnologia NVIDIA Ampere, ela entrega um ótimo desempenho em jogos e aplicativos gráficos, garantindo uma experiência de jogo tranquila e visualmente incrível. A placa vem equipada com 12GB de memória GDDR6, o que é mais do que suficiente para rodar os games atuais em alta qualidade.

Além disso, a RTX 3060 é incrível no Ray Tracing – recurso que deixa os gráficos mais realistas ao simular o comportamento da luz. Se o jogador prefere jogar com FPS nas alturas, o DLSS da NVIDIA, que usa IA para dar boost nos quadros por segundo, vai ser seu melhor amigo.

Por que escolher a RTX 3060?



Veja a seguir três motivos principais para escolher a RTX 3060:

desempenho na medida certa: ideal para rodar games em Full HD e 1440p, mantendo os gráficos no alto ou ultra sem suar a camisa;



ideal para rodar games em Full HD e 1440p, mantendo os gráficos no alto ou ultra sem suar a camisa; tecnologia de ponta: Ray Tracing e DLSS deixam tudo mais bonito e fluido;



Ray Tracing e DLSS deixam tudo mais bonito e fluido; econômica e eficiente: boa performance com um consumo de energia tranquilo, perfeito para quem quer um setup equilibrado.

RTX 4090: a melhor opção da NVIDIA

Agora, se está em busca da máxima performance, a RTX 4090 é o que há de mais qualificado no mercado. Essa placa é para quem quer jogar em 4K, 8K ou para quem trabalha com renderizações pesadas e precisa de uma GPU que aguente qualquer coisa. Com 24GB de memória GDDR6X, a RTX 4090 entrega gráficos muito detalhados e é a melhor opção em termos de desempenho.

O Ray Tracing está mais avançado do que nunca, e o DLSS 3 chega para elevar o FPS sem perder a qualidade gráfica. Se você quer jogar os títulos mais pesados no ultra e ainda trabalhar com edições e animações 3D, essa placa é a escolha certeira.

Destaques da RTX 4090

Saiba quais são os três principais destaques da RTX 4090:

performance extrema: perfeita para quem não abre mão de jogar em 4K.



perfeita para quem não abre mão de jogar em 4K. Ray Tracing avançado: os gráficos se tornam tão reais que parece que o usuário parece estar dentro do jogo.



os gráficos se tornam tão reais que parece que o usuário parece estar dentro do jogo. DLSS 3: aumenta o desempenho dos jogos sem sacrificar a qualidade, ideal para quem quer o melhor dos dois mundos.

RX 580: a opção de entrada que dá conta do recado

Quer uma opção que seja de entrada sem gastar muito? A RX 580 da AMD ainda dá conta do recado. Ela tem 8GB de memória GDDR5 e é uma boa pedida para quem quer jogar em Full HD sem abrir mão de gráficos legais. Apesar de ser um modelo mais antigo, a RX 580 continua sendo uma opção acessível para quem está começando ou quer dar um upgrade no setup sem gastar uma fortuna.

RX 7900 XTX: a resposta da AMD para as RTX 4000

A RX 7900 XTX é a nova aposta da AMD para concorrer com as RTX da série 4000. Com 24GB de memória GDDR6, essa placa é um monstro quando o assunto é desempenho. Ela é perfeita para quem quer jogar em alta resolução ou trabalha com edição e renderização. Além disso, o Ray Tracing da AMD melhorou muito, chegando perto da qualidade das placas da NVIDIA.

RTX 4080: a irmã mais nova da RTX 4090

Se a RTX 4090 parece um exagero para o seu uso, a RTX 4080 é uma excelente alternativa. Ela oferece uma performance excelente, quase ao nível da 4090, mas com um preço mais acessível e um consumo de energia um pouco menor. Com 16GB de memória GDDR6X, essa placa também é um ótimo investimento para quem quer rodar tudo em 4K e explorar o máximo das tecnologias mais recentes da NVIDIA.

RX 6600: a boa e velha eficiência da AMD

A RX 6600 é uma placa intermediária da AMD que entrega um desempenho sólido para jogos em 1080p. Ela é uma opção interessante para quem quer algo um pouco acima da RX 580, mas sem gastar muito. Com 8GB de memória GDDR6, essa placa consegue lidar bem com jogos atuais e ainda oferece um bom custo-benefício para quem não precisa de uma GPU topo de linha.

RTX 2060: uma lenda que ainda tem muito a oferecer

A RTX 2060 pode não ser mais uma novidade, mas ela ainda tem muito a oferecer para quem busca uma placa de entrada com recursos premium. Com 6GB de memória GDDR6, essa placa dá conta de rodar jogos em Full HD com gráficos no alto, e ainda traz Ray Tracing e DLSS para um toque extra de qualidade. É uma escolha segura para setups intermediários e quem quer aproveitar as tecnologias da NVIDIA sem gastar tanto.

Afinal, qual placa de vídeo escolher?

Tudo depende do que você precisa e do seu orçamento. Se o foco é custo-benefício e desempenho em jogos atuais, a RTX 3060 é uma escolha certeira. Agora, se quer o máximo em termos de performance e está disposto a investir, a RTX 4090 é imbatível. Outras opções como a RX 580 e a RX 6600 oferecem alternativas mais acessíveis, enquanto a RTX 2060 continua sendo uma boa pedida para setups intermediários.

Lembre-se de avaliar suas necessidades, o que espera de performance e o quanto está disposto a investir. Seja qual for a sua escolha, ter uma boa placa de vídeo é o primeiro passo para transformar seu setup e aproveitar o melhor que os games e as aplicações gráficas têm a oferecer!