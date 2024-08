O impacto dos jogos no desenvolvimento e no bem-estar geral de uma criança é um tema de debate pertinente, os benefícios e os riscos dos jogos andam juntos

Já se perguntou sobre o impacto dos jogos on-line nos seus filhos? Com tantas crianças passando horas na internet, é importante compreender o que é bom e o que é ruim para seu filho. A seguir, entenda um pouco mais sobre o mundo dos jogos on-line e veja seus benefícios e malefícios.



Quais efeitos positivos dos jogos on-line?



Alguns jogos ajudam efetivamente a melhorar as capacidades de resolução de problemas, a memória e a percepção espacial. Os jogos de puzzle, de estratégia e até alguns jogos de ação requerem raciocínio e planejamento rápidos.



Saiba quais sãos os dois principais tipos de jogos que auxiliam no desenvolvimento do seu filho:



jogos educativos: existem diversos jogos concebidos para educar enquanto entretém. Estes jogos podem ensinar tudo, desde matemática e ciências a história e línguas;



existem diversos jogos concebidos para educar enquanto entretém. Estes jogos podem ensinar tudo, desde matemática e ciências a história e línguas; interação social: os jogos com a modalidade para vários jogadores permitem que as crianças interajam com outras pessoas, ajudando-as a desenvolver competências sociais e trabalho de equipe. Eles podem fazer amizades, aprender a cooperar e a comunicar eficazmente.



Quais os efeitos negativos dos jogos on-line?



Veja quais os principais malefícios dos jogos on-line para as crianças:



Dependência



Uma das maiores preocupações é a dependência dos jogos. As crianças podem facilmente passar horas jogando, o que leva a um tempo de ecrã excessivo. Isto pode afetar o sono, a saúde física e até as notas.



Problemas de comportamento



Alguns jogos, especialmente os violentos, podem levar a problemas de comportamento. As crianças podem tornar-se mais agressivas ou insensíveis à violência depois de jogarem esses jogos durante muito tempo.



Saúde mental



Os jogos prolongados também podem afetar a saúde mental. Problemas como a ansiedade, depressão e o retraimento social são comuns entre as crianças que passam muito tempo jogando.



Como monitorar as crianças com os jogos on-line?



Preocupado com o tempo que o seu filho passa jogando? As ferramentas mSpy podem ajudá-lo a manter o controle sobre esse problema; saiba como:

O que é o mSpy?



O mSpy é uma aplicativo de controle parental que permite monitorizar a atividade on-line do seu filho, você pode controlar o tempo de ecrã, ver com quem estão conversando e até definir limites para a utilização de jogos.



Além disso, o mSpy oferece monitoramento de palavras chave, permitindo que os pais fiquem informados sobre termos específicos que possam ser pesquisados ou utilizados nas conversas.



Tudo isto pode ser feito com apenas alguns cliques. O mSpy possui um painel de controle intuitivo que dá aos pais uma visão geral abrangente dos hábitos de jogo dos seus filhos.

Obtenha essa ferramenta a partir do seu telemóvel, tablet ou computador - e controle os hábitos de jogo do seu filho a partir de qualquer lugar.



Como utilizar o mSpy?



Instalar e interagir com o mSpy é fácil. Basta descarregar a aplicação para o dispositivo do seu filho e criar uma conta.



Depois, inicie uma sessão na sua conta a partir de qualquer dispositivo. Você terá uma visão geral da atividade do dispositivo do seu filho, incluindo os aplicativos mais utilizados e os sítios Web visitados.



Tome nota da utilização do tempo de ecrã e estabeleça limites em conformidade. Selecione os aplicativos ou os sítios Web que pretende restringir. Um fato importante é que seu filho não conseguirá contornar as restrições, a menos que lhe conceda acesso através da sua conta mSpy. Ocultar o mSpy do dispositivo é também uma opção para garantir que o as configurações não sejam desativadas. Basta selecionar a opção "Ocultar o mSpy" nas definições durante a instalação.



Outra funcionalidade útil é a possibilidade de monitorizar as mensagens de texto e as chamadas no dispositivo do seu filho. Também pode ser configurado os alertas de palavras-chave, que o notificam se foram utilizadas palavras ou frases inadequadas em mensagens ou pesquisas pelo seu filho.



Dicas para os pais gerirem os jogos on-line dos filhos



Conheça algumas dicas práticas para ajudar a controlar os jogos on-line das crianças:



defina limites: estabeleça limites claros para o tempo de jogo. Decida quanto tempo o seu filho pode passar a jogar por dia e cumpra-o;



estabeleça limites claros para o tempo de jogo. Decida quanto tempo o seu filho pode passar a jogar por dia e cumpra-o; incentivar outras atividades: incentive o seu filho a participar de outras atividades, como esportes, leitura ou passatempos. Isto irá ajudar a manter um estilo de vida equilibrado;



incentive o seu filho a participar de outras atividades, como esportes, leitura ou passatempos. Isto irá ajudar a manter um estilo de vida equilibrado; comunicação aberta: fale com o seu filho sobre os jogos que ele consome. Procure saber quais são, com quem ele joga e como se sente em relação a isso;



fale com o seu filho sobre os jogos que ele consome. Procure saber quais são, com quem ele joga e como se sente em relação a isso; escolhas educativas: escolha jogos que sejam educativos e adequados à idade. Procure aqueles que oferecem oportunidades de aprendizagem e diversão.

O impacto dos jogos no desenvolvimento e no bem-estar geral de uma criança é um tema de debate pertinente, os benefícios e os riscos dos jogos andam juntos. No entanto, a criação de um ambiente equilibrado em que jogar é apenas uma das muitas atividades disponíveis para uma criança pode atenuar os potenciais efeitos negativos.

Utilize ferramentas como o mSpy para monitorizar as atividades, estabeleça limites claros e incentive um equilíbrio saudável entre os jogos.



Crie um ambiente seguro e agradável para os filhos!