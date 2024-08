Marcada para novembro deste ano, as eleições que vão definir a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais (OAB-MG) prometem ser uma das mais acirradas dos últimos tempos.



O pleito vai determinar quem vai ficar à frente da entidade durante o próximo triênio, um período que será crucial para a advocacia no estado. Com a proximidade da data, o cenário está cada vez mais definido, apesar das chapas ainda não terem sido oficialmente apresentadas.



Sérgio Leonardo não confirma reeleição



Os advogados Sérgio Rodrigues Leonardo e Raimundo Cândido Neto aparecem como os principais nomes na corrida eleitoral. Sérgio Leonardo, atual presidente da OAB-MG, ainda não confirmou se buscará a reeleição.

Em diversas ocasiões, ele tem afirmado que o foco de sua gestão está voltado para as responsabilidades do mandato atual, evitando comentar sobre a possibilidade de uma nova candidatura. Essa postura pode ser interpretada como uma estratégia para evitar o desgaste que uma campanha antecipada poderia causar, ou simplesmente uma forma de manter a serenidade e o compromisso com suas obrigações até o fim do mandato.



Raimundo Cândido Neto representando a oposição



Raimundo Cândido Neto, por sua vez, representa a oposição. Neto é sobrinho de Raimundo Cândido Júnior, uma figura de grande influência na história da OAB-MG, tendo presidido a entidade por quatro mandatos e atuado como conselheiro federal da OAB. A ligação familiar com um dos notáveis presidentes da entidade confere a Cândido Neto uma base de apoio respeitável e uma percepção de continuidade e tradição. Ele tem sido uma figura ativa na advocacia mineira, com uma carreira marcada por sua defesa vigorosa das prerrogativas dos advogados.



O processo antes da oficialização das candidaturas



No contexto das eleições da OAB, é comum que os candidatos evitem se declarar oficialmente até a formalização das chapas. Isso ocorre porque não existem, tecnicamente, pré-candidaturas. Assim, tanto Sérgio Leonardo quanto Raimundo Cândido Neto têm mantido uma postura reservada, evitando confirmar ou negar suas participações na disputa. Essa estratégia é frequente nas eleições da OAB, pois permite que os candidatos consolidem apoios e articulações antes de se exporem ao público.



À medida que o tempo avança, a possibilidade de uma terceira via na disputa se torna cada vez mais remota. As articulações políticas já estão em andamento, e a força dos dois principais candidatos tende a concentrar o apoio dos advogados, dificultando a emergência de um terceiro nome com viabilidade eleitoral.

O sistema de chapas, onde o presidente é eleito junto com sua equipe de diretoria, também contribui para essa concentração de poder, já que uma chapa precisa ser completa e bem estruturada para competir de forma efetiva.



Desafios da futura gestão



A futura gestão da OAB-MG vai enfrentar uma série de desafios. Entre eles, destaca-se a necessidade de modernização da entidade para atender às novas demandas da advocacia, a defesa constante das prerrogativas dos advogados e a melhoria das condições de trabalho e remuneração. Essas questões são fundamentais para garantir que a advocacia continue a desempenhar seu papel essencial na sociedade, especialmente em um momento de grandes mudanças e desafios.



Portanto, as semanas que antecedem o pleito serão decisivas para o futuro da OAB-MG. A comunidade jurídica de Minas Gerais aguarda com grande expectativa a definição das chapas e as propostas que serão apresentadas pelos candidatos. Esta eleição promete ser uma das mais comentadas e disputadas da história recente da entidade, refletindo a importância e o peso da OAB-MG na vida dos advogados e na sociedade como um todo.