Recentemente, um novo tipo de golpe envolvendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) tem sido identificado pelo INSS. Este golpe tem como alvo principal idosos e pessoas com deficiência, exigindo um pagamento de R$400 para a liberação do benefício. Entender como essas fraudes operam e como se proteger delas é essencial para garantir a segurança dos beneficiários.

Os golpistas utilizam diversas táticas para enganar as vítimas, incluindo telefonemas falsos, e-mails fraudulentos e até documentos falsificados. Esses criminosos se passam por representantes do INSS, solicitando o pagamento de uma taxa inexistente para liberar o benefício. A sofisticação desses golpes tem preocupado as autoridades e os próprios beneficiários.



Este artigo explicará como esses golpistas agem, os impactos das fraudes na vida dos beneficiários e as melhores práticas para evitar cair em armadilhas. Além disso, será discutido o que fazer caso você ou alguém conhecido seja vítima desse tipo de golpe. A prevenção e a informação são as principais armas contra esses criminosos.



Como os golpistas agem?



Segundo o levantamento do portal Guia dos Benefícios, os golpistas usam várias táticas para convencer os beneficiários a pagar a taxa fraudulenta de R$400. Geralmente, eles entram em contato por telefone, alegando ser representantes do INSS e informam que há um pagamento pendente para liberar o benefício.



Quais técnicas de persuasão são usadas?



Entre as técnicas mais comuns usadas pelos golpistas, destacam-se:



telefonemas falsos: os criminosos ligam para os beneficiários se passando por funcionários do INSS;



os criminosos ligam para os beneficiários se passando por funcionários do INSS; mensagens de texto ou e-mails fraudulentos: informando sobre uma suposta pendência no benefício e solicitando o pagamento;



informando sobre uma suposta pendência no benefício e solicitando o pagamento; criação de documentos falsos: enviam documentos falsificados para parecerem autênticos e aumentar a credibilidade da fraude.



Impactos na vida dos beneficiários



A fraude causa prejuízos financeiros significativos aos beneficiários, que muitas vezes dependem do BPC/Loas para suas despesas básicas. Além disso, a experiência de ser enganado pode gerar estresse e insegurança. Veja dois dos impactos mais frequentes;



perda de recursos essenciais: o pagamento da taxa fraudulenta pode comprometer a compra de medicamentos ou alimentos;



o pagamento da taxa fraudulenta pode comprometer a compra de medicamentos ou alimentos; dificuldade de recuperar o dinheiro: mesmo após identificar a fraude, recuperar o valor perdido pode ser complicado e demorado.



Como prevenir golpes?



Para se proteger contra esses golpes, é fundamental adotar algumas medidas de segurança:



desconfie de contatos não solicitados: nunca forneça informações pessoais ou faça pagamentos solicitados por telefone ou e-mail sem verificar a autenticidade;



nunca forneça informações pessoais ou faça pagamentos solicitados por telefone ou e-mail sem verificar a autenticidade; confirme a veracidade das informações: sempre entre em contato diretamente com o INSS através de canais oficiais antes de tomar qualquer ação;



sempre entre em contato diretamente com o INSS através de canais oficiais antes de tomar qualquer ação; mantenha-se informado: acompanhe notícias e alertas do INSS sobre novos tipos de golpes

Ferramentas e recursos que podem ser utilizados



Para se prevenir de golpes, a vítima pode recorrer a algumas ferramentas, saiba quais são:



autenticação em dois fatores: sempre que possível, utilize autenticação em dois fatores para acessar serviços on-line do INSS;



sempre que possível, utilize autenticação em dois fatores para acessar serviços on-line do INSS; antivírus e firewall: mantenha seu computador e dispositivos móveis protegidos contra ameaças cibernéticas.



O que fazer em caso de fraude?



Se você suspeitar que foi vítima de um golpe, siga estes passos:



comunique o INSS: informe imediatamente o INSS sobre a possível fraude;



informe imediatamente o INSS sobre a possível fraude; registre um boletim de ocorrência: procure a delegacia mais próxima e registre a ocorrência;



procure a delegacia mais próxima e registre a ocorrência; busque apoio jurídico: considere consultar um advogado para orientações sobre como proceder.



Recuperação do benefício



Recuperar o benefício pode ser um processo demorado, mas é essencial seguir todas as instruções fornecidas pelo INSS e por profissionais jurídicos para garantir que o auxílio seja restabelecido o mais rápido possível.



Os golpes envolvendo o BPC/Loas são uma ameaça real para muitos beneficiários do INSS. Proteger seus dados pessoais e estar atento a contatos suspeitos é crucial para evitar prejuízos. Manter-se informado e seguir práticas de segurança recomendadas pode ajudar a prevenir essas fraudes. Em caso de suspeita de golpe, agir rapidamente e buscar apoio das autoridades é fundamental para minimizar os danos. A prevenção e a informação são as melhores armas contra esses criminosos.