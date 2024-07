Com 19 anos de atuação, a Mr. Cheney é a pioneira e uma das maiores redes de lojas de cookies e guloseimas americanas do Brasil. Cada item é preparado com ingredientes de alta qualidade e assado na hora, garantindo o sabor original e conquistando muitos consumidores.

O sucesso orgânico da Mr. Cheney levou à expansão por meio do modelo de franquias. A primeira loja atraiu grande atenção de clientes e da mídia, despertando interesse em replicar o conceito de negócio.

Em busca das melhores estratégias, a franqueadora encontrou o SULTS, que se destacou por suas funcionalidades essenciais e custo-benefício, além de se adaptar às necessidades da rede.

História da Mr. Cheney

A trajetória da Mr. Cheney começou quando Lindolfo e Elida Paiva aprenderam os segredos dos cookies americanos com Jay Cheney, um amigo e especialista na Califórnia. Entusiasmados com a ideia de empreender, o casal brasileiro abriu a primeira loja da Mr. Cheney em 2005, no bairro Casa Verde, em São Paulo.

Após excelentes resultados, incluindo um faturamento de R$5 milhões em 2013, a rede inaugurou sua fábrica em São Paulo no primeiro semestre de 2014, projetada para atender até 400 lojas. Reconhecida por seus autênticos cookies americanos, a marca mantém um elevado padrão de qualidade e oferece uma variedade de produtos, além de pratos salgados e bebidas.

William Paiva, Head da Mr. Cheney, afirmou: "Nosso objetivo é nos tornarmos a marca de cookies mais admirada do mundo, e o SULTS nos ajuda a atingir essa meta através de uma comunicação clara e transparente com nossos franqueados. Acreditamos que isso fortalece nossos valores e promove um ambiente colaborativo e de crescimento mútuo dentro da nossa rede."

Para a rede, os franqueados são peças-chave no negócio e principais clientes. Eles fazem a ponte entre o cliente e a franqueadora, então tudo o que é feito visa melhorar a experiência dos franqueados e, consequentemente, dos consumidores.

SULTS e Mr.Cheney: inovação e colaboração

Desde o início da parceria, que contém 6 anos, a Mr. Cheney adotou o sistema SULTS para suas necessidades operacionais, mas também para criar um ambiente de colaboração entre sua equipe interna e os franqueados.

O SULTS auxiliou a Mr. Cheney a fortalecer significativamente a comunicação e o compartilhamento de conhecimento em toda a rede. Foram mais de 837 comunicados, mais de 3.150 aulas assistidas, gerenciamento de 2.559 chamados e a criação de 2.753 planos de ação, aprimorando a integração operacional e o treinamento contínuo.

Essas iniciativas reforçaram a integração operacional e o treinamento contínuo, resultando em uma taxa de satisfação superior a 85% em atendimento e suporte da rede franqueadora.

Lindolfo Paiva, comenta sobre o sucesso: "Temos um ganho significativo de tempo e eficiência ao utilizar ferramentas com boa tecnologia e bons recursos."

Esse compromisso contínuo com a excelência apoia a expansão da rede, que atualmente inclui mais de 85 lojas e 200 pontos de venda, garantindo que cada franquia ofereça qualidade consistente e experiências excepcionais aos clientes.

Lindolfo Paiva, complementa: “O SULTS tem se mostrado uma solução confiável, proporcionando tranquilidade ao atender nossas necessidades tecnológicas. Isso nos deixa mais seguros em relação a essa área do nosso negócio. Estamos muito satisfeitos com essa parceria e desejamos continuar investindo nela para trazer ainda mais benefícios para a franqueadora, toda a rede e nossos clientes.