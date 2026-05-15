PIS 2026: calendário de pagamentos, quem tem direito e como consultar o saldo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O abono salarial PIS 2026, referente ao ano-base 2024, já começou a ser pago aos trabalhadores da iniciativa privada. O calendário oficial foi divulgado pelo governo federal, com depósitos que se iniciaram em 15 de fevereiro de 2026. É fundamental que os beneficiários verifiquem os requisitos e as datas para não perderem o prazo de saque, que se encerra em 29 de dezembro de 2026.

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Quem tem direito ao PIS 2026?

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa atender a todos os seguintes critérios referentes ao ano-base de 2024:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

Ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93 em 2024. Este valor corresponde a dois salários mínimos de 2023, corrigidos pelo INPC, devido a uma nova regra de cálculo;

Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Qual o valor do benefício?

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base 2024. O cálculo utiliza como referência o salário mínimo de 2026, fixado em R$ 1.621,00 pelo Governo Federal. Dessa forma, cada mês trabalhado equivale a uma parcela de R$ 136,00. Quem trabalhou os 12 meses completos recebe o teto integral de R$ 1.621,00.

Calendário de pagamento PIS 2026

Os pagamentos são organizados pelo mês de nascimento do trabalhador. O saque pode ser realizado até 29 de dezembro de 2026 (último dia útil bancário). Confira o cronograma oficial:

Nascidos em Janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em Fevereiro: ecebem a partir de 15 de março

Nascidos em Março e Abril: recebem a partir de 15 de abril

Nascidos em Maio e Junho: recebem a partir de 15 de maio

Nascidos em Julho e Agosto: recebem a partir de 15 de junho

Nascidos em Setembro e Outubro: recebem a partir de 15 de julho

Nascidos em Novembro e Dezembro: recebem a partir de 15 de agosto

Como consultar o PIS 2026?

A consulta para saber se você tem direito ao abono salarial de 2026 está disponível desde 5 de fevereiro. Os trabalhadores podem verificar a situação através dos seguintes canais oficiais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Aplicativo Caixa Tem;

Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111 ou Alô Trabalho no número 158.

Como sacar o benefício?

O recebimento do PIS é feito de forma automática para quem possui conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Para os demais beneficiários, o valor é depositado em uma conta poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Também é possível realizar o saque presencialmente em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, utilizando o Cartão Social com senha.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.