PIS 2026: calendário de pagamentos, quem tem direito e como consultar o saldo
Confira as datas oficiais de liberação do abono salarial, os novos critérios de renda de até R$ 2.765,93 e aprenda a calcular o valor do seu benefício com base no salário mínimo de R$ 1.621,00
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O abono salarial PIS 2026, referente ao ano-base 2024, já começou a ser pago aos trabalhadores da iniciativa privada. O calendário oficial foi divulgado pelo governo federal, com depósitos que se iniciaram em 15 de fevereiro de 2026. É fundamental que os beneficiários verifiquem os requisitos e as datas para não perderem o prazo de saque, que se encerra em 29 de dezembro de 2026.
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Quem tem direito ao PIS 2026?
Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa atender a todos os seguintes critérios referentes ao ano-base de 2024:
Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;
Ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93 em 2024. Este valor corresponde a dois salários mínimos de 2023, corrigidos pelo INPC, devido a uma nova regra de cálculo;
Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.
Qual o valor do benefício?
O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base 2024. O cálculo utiliza como referência o salário mínimo de 2026, fixado em R$ 1.621,00 pelo Governo Federal. Dessa forma, cada mês trabalhado equivale a uma parcela de R$ 136,00. Quem trabalhou os 12 meses completos recebe o teto integral de R$ 1.621,00.
Calendário de pagamento PIS 2026
Os pagamentos são organizados pelo mês de nascimento do trabalhador. O saque pode ser realizado até 29 de dezembro de 2026 (último dia útil bancário). Confira o cronograma oficial:
Nascidos em Janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro
Nascidos em Fevereiro: ecebem a partir de 15 de março
Nascidos em Março e Abril: recebem a partir de 15 de abril
Nascidos em Maio e Junho: recebem a partir de 15 de maio
Nascidos em Julho e Agosto: recebem a partir de 15 de junho
Nascidos em Setembro e Outubro: recebem a partir de 15 de julho
Nascidos em Novembro e Dezembro: recebem a partir de 15 de agosto
Como consultar o PIS 2026?
A consulta para saber se você tem direito ao abono salarial de 2026 está disponível desde 5 de fevereiro. Os trabalhadores podem verificar a situação através dos seguintes canais oficiais:
Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
Aplicativo Caixa Tem;
Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111 ou Alô Trabalho no número 158.
Como sacar o benefício?
O recebimento do PIS é feito de forma automática para quem possui conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Para os demais beneficiários, o valor é depositado em uma conta poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Também é possível realizar o saque presencialmente em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, utilizando o Cartão Social com senha.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.