Como consultar o número do PIS pelo CPF? Veja 4 formas simples

Com o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em andamento, muitos trabalhadores precisam do número de inscrição para consultar valores e datas. Se você perdeu sua carteira de trabalho física ou não tem o número anotado, saiba que é possível descobrir essa informação de forma simples e rápida, usando apenas o seu CPF em plataformas oficiais do governo.

O processo é totalmente digital e pode ser feito pelo celular ou computador, sem a necessidade de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Ter o número do PIS em mãos é fundamental não apenas para o abono, mas também para consultar o saldo do FGTS e dar entrada no seguro-desemprego. O número, uma vez gerado no primeiro emprego, é válido por toda a vida profissional do trabalhador.

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Abaixo, listamos quatro maneiras seguras de encontrar seu número do PIS online.

Consulte pelo app Carteira de Trabalho Digital

O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital é a forma mais direta de obter a informação. A plataforma reúne todos os seus vínculos empregatícios e dados profissionais em um único lugar. Para acessar, é preciso ter uma conta no portal Gov.br, que é o login único para os serviços do governo federal.

Após baixar o aplicativo, disponível para Android e iOS, faça o login com seu CPF e senha Gov.br. Na tela inicial, toque na opção “Contratos”, no menu inferior. Ao selecionar qualquer um dos seus vínculos de trabalho registrados, o aplicativo exibirá todos os detalhes daquele contrato, incluindo o número do PIS/Pasep.

Acesso pelo Meu INSS

Outra plataforma confiável para a consulta é o Meu INSS, que centraliza os serviços da Previdência Social. O acesso também é feito com a conta Gov.br, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. É uma alternativa útil caso o app da carteira de trabalho esteja fora do ar.

Ao entrar no sistema, clique no seu nome, localizado no canto superior esquerdo da tela. Um menu suspenso será aberto com a opção “Cadastros e Contribuições” e depois é só clicar em “Meu Cadastro”. Nessa seção, você encontrará suas informações cadastrais completas, como nome, data de nascimento, CPF e, logo abaixo, o número do NIT (Número de Identificação do Trabalhador), que é o mesmo número do PIS.

Pelo aplicativo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem, que centraliza diversos serviços e benefícios sociais da Caixa, também permite a consulta do PIS. O acesso é feito com seu CPF e a senha do aplicativo. Caso ainda não tenha, será necessário criar um cadastro na própria plataforma.

Depois de instalar e acessar o aplicativo, procure pela opção “Meu NIS” no menu. O NIS (Número de Identificação Social) é o número gerado pela Caixa para identificar cidadãos que recebem ou podem receber benefícios sociais. Para trabalhadores de empresas privadas, o número do NIS é exatamente o mesmo do PIS.

Consulta pelo aplicativo do FGTS

O aplicativo oficial do FGTS é outra excelente alternativa. Além de permitir a consulta de saldos e extratos do Fundo de Garantia, ele também exibe seus dados cadastrais. O login é feito com CPF e uma senha específica para o app, que pode ser criada no primeiro acesso.

Após fazer o login, clique no ícone "Meus Dados" no canto inferior direito e, em seguida, selecione a opção "Perfil" e em seguida “Consultar dados pessoais”. Na tela seguinte, você encontrará seu nome completo, data de nascimento e o número do PIS/Pasep.

Dica de segurança

Para garantir a proteção dos seus dados, utilize sempre os aplicativos e sites oficiais do governo e da Caixa. Desconfie de links recebidos por e-mail ou mensagens e nunca compartilhe sua senha com terceiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.