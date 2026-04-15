O PIS não caiu na conta? Saiba o que fazer

Muitos trabalhadores que aguardavam o pagamento do abono salarial do PIS podem não ter recebido o valor. A ausência do depósito, normalmente está ligada a inconsistências nos dados cadastrais ou ao não cumprimento de todos os critérios exigidos pelo governo.

O calendário de pagamentos do PIS 2026 segue com depósitos escalonados entre fevereiro e agosto. No entanto, o dinheiro só é liberado para quem está com as informações corretas nos sistemas federais.

Qualquer divergência, por menor que pareça, pode impedir o processamento do benefício e entender as causas mais comuns é o primeiro passo para regularizar a situação e garantir o recebimento do dinheiro, que tem prazo final para saque em 30 de dezembro de 2026.

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Principais motivos para o valor não ter sido depositado

A maior parte dos bloqueios acontece por falhas de informação que podem ser corrigidas. Antes de entrar em contato com os canais de atendimento, verifique se você se enquadra em alguma destas situações:

Dados incorretos no eSocial: as informações trabalhistas são enviadas pelo empregador ao governo por meio do eSocial e erros de digitação no seu nome, CPF ou data de nascimento podem criar um impedimento.

Não atender aos critérios do programa: para ter direito ao abono, é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base e ter recebido remuneração mensal média de até R$ 2.765,93.

CPF com pendências: a situação do seu CPF junto à Receita Federal precisa estar regularizada pois qualquer restrição pode bloquear o pagamento de benefícios governamentais.

Conta bancária inválida: o depósito é feito prioritariamente em contas da Caixa Econômica Federal, ou seja, se a conta informada foi encerrada ou está com algum bloqueio, o pagamento não é concluído. Trabalhadores sem conta no banco podem receber via Poupança Social Digital no aplicativo Caixa Tem ou sacar diretamente em agências, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Como consultar a situação e resolver o problema

A forma mais rápida de saber o que aconteceu é por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Nas plataformas, é possível consultar o status do seu abono salarial, onde o sistema informa se o benefício está “habilitado” para pagamento ou “não habilitado”, além de apontar o motivo da recusa.

Caso as informações online não sejam suficientes, o trabalhador pode ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. O serviço funciona de segunda a sábado e pode esclarecer dúvidas específicas sobre o seu cadastro.

Se o erro estiver nos dados enviados pela empresa, o caminho é procurar o departamento de Recursos Humanos (RH) do empregador e solicitar a retificação das informações junto ao governo. A correção permitirá que o benefício seja processado nos lotes de pagamento seguintes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria