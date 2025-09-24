Assine
DEBATE

Profissionais da administração discutem em BH novos rumos da profissão

Encontro regional pretende tratar de temas relevantes como o futuro da área no Brasil, além de debater sobre inovação, empreendedorismo, gestão esportiva etc.

Repórter
24/09/2025 07:57

A proposta é mostrar como a profissão está em constante transformação e como a capacidade de adaptação é essencial em um cenário de rápidas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas
A proposta é mostrar como a profissão está em constante transformação e como a capacidade de adaptação é essencial em um cenário de rápidas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas

De hoje (24/9) a sexta-feira, a Região Sudeste vai ser palco de um dos eventos mais relevantes na área: o  Encontro Regional dos Profissionais de Administração (Erpa). Com o tema "Gestão de mudanças, adaptabilidade, negócios e oportunidades", o encontro promete reunir especialistas, gestores, acadêmicos e profissionais para debater os principais desafios e perspectivas que moldam o futuro da administração no Brasil.

A programação é diversificada e pensada para contemplar diferentes áreas de atuação dos profissionais de administração, gerando reflexões sobre inovação, protagonismo feminino, empreendedorismo, gestão esportiva, perícia, saúde mental, economia criativa e até mesmo espiritualidade nas organizações. A proposta é mostrar como a profissão está em constante transformação e como a capacidade de adaptação é essencial em um cenário de rápidas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas. 

De acordo com os organizadores, o Erpa será um espaço para a troca de experiências, atualização profissional e networking, fortalecendo o papel da administração como ciência indispensável para o desenvolvimento das organizações e da sociedade. 

Mais do que palestras e debates, o encontro é uma oportunidade de valorização e integração regional, em que os participantes poderão enxergar novas frentes de atuação e negócios, ampliando sua visão estratégica e de inovação.

Para participar do Erpa Sudeste 2025, acesse o site e faça a inscrição gratuitamente: https://www.cramg.org.br/erpa/.

SERVIÇO:

Encontro Regional dos Profissionais de Administração (Erpa)

Inscrições: https://www.cramg.org.br/erpa/

Tema: "Gestão de mudanças, adaptabilidade, negócios e oportunidades"

Data: 24 a 26 de setembro

Local: Espaço de Eventos Unimed-BH - Rua dos Inconfidentes, 44

Realização: CRA-MG e CFA

