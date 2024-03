O Nubank abriu a terceira edição do “Programa de Estágio Nubank”. Estudantes dos cursos de Análise de Dados, Engenharia de Software e Ciência de Dados podem se inscrever até segunda (18/3) para concorrer às vagas. O processo seletivo é exclusivo para estudantes que moram no estado de São Paulo e tem disponibilidade para trabalhar em formato híbrido.

O programa, que teve sua primeira edição em 2022, tem o objetivo de auxiliar estudantes que interessados em tecnologia a desenvolver habilidades e crescer profissionalmente dentro de um ambiente dinâmico e colaborativo. Até hoje, mais de 130 pessoas em início de carreira foram contratadas.

Quem pode participar?

Além de ser obrigatório o interesse em tecnologia, os estudantes devem ter a matrícula ativa em alguma universidade brasileira. A previsão de conclusão de curso deve ser entre dezembro de 2025 e julho de 2026.

Para estagiar no programa, os interessados devem ter disponibilidade para estagiar 30 horas por semana (6 horas por dia), de segunda a sexta-feira. O contrato é de um ano e meio de duração e segue o modelo híbrido da empresa. É necessário que o candidato resida no estado de São Paulo.

O Nubank não exige experiência prévia no mercado de trabalho, nem fluência em outra língua. Mas, por se tratar de uma empresa global, inglês intermediário é um requisito. Para auxiliar no estudo do idioma, o banco oferece suporte pelo próprio programa de ensino de línguas.

Benefícios

O programa oferece vale transporte, vales refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e bolsa-auxílio. Durante a experiência, as pessoas participantes têm a oportunidade de aprender na prática, com o acompanhamento de profissionais experientes.

No período de estágio, os contratados poderão trocar experiências com funcionários do Nubank no Brasil e em outros países.

Processo seletivo

O processo seletivo é dividido em quatro etapas eliminatórias, sendo a primeira na inscrição, que deve ser realizada até 18 de março de 2024. No momento da candidatura, o candidato deve preencher suas informações pessoais e indicar sua área de preferência.

A segunda etapa é composta por testes online, que vão acontecer ainda neste mês. As pessoas aprovadas nos testes online avançam para mais uma fase eliminatória, durante o mês de abril, com uma dinâmica em grupo. O objetivo da tarefa é simular o dia a dia de trabalho no Nubank.

Se aprovada, a pessoa candidata avança para a última etapa, onde são realizadas entrevistas com líderes e RH do Nubank para abordar tópicos de carreira e outros pontos mais técnicos em relação à vaga.

Ao final do processo, que deve ocorrer em junho, as pessoas aprovadas recebem uma oferta com os benefícios detalhados. A previsão de início de trabalho é agosto de 2024.