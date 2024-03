Com mais de 500 vagas de emprego e estágios, feirão de empregos movimenta a Região Metropolitana de Belo Horizonte

O mês de março promete ser movimentado na Grande BH, especialmente no que se refere à empregabilidade. Uma feira com mais de 500 vagas para emprego e estágios promete impulsionar o mercado de trabalho local por meio de processos seletivos e serviços gratuitos, para áreas que vão desde administração até design gráfico.

Realizada pelo Grau Técnico, carro-chefe do grupo Grau Educacional, a Feira de Empregabilidade acontece na unidade de Contagem, na próxima terça-feira (12/3), das 9h às 16h, localizada na Avenida João César de Oliveira, 1244, Eldorado.

Além das vagas disponíveis, outras atividades serão oferecidas, como orientação curricular, palestra do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren) e aferição de pressão e glicemia.

Estão abertas diversas oportunidades nas áreas de administração, segurança do trabalho, eletrotécnica, recursos humanos, logística, designer gráfico, eletrônica, telemarketing, entre outras. Mais de 5 empresas estarão ofertando vagas, incluindo Movi Soldas, Minas Máquinas, SRA, AeC, CIEE, Evo Estágios, Nube e Orthodontic.



A diretora da unidade Contagem, Alê Teles, afirmou que as ações visam atender às necessidades do mercado de trabalho atual e criar um espaço onde os candidatos possam se conectar diretamente com uma variedade de empresas de diferentes setores. "Desde empresas iniciantes promissoras até corporações estabelecidas, a feira oferecerá uma gama diversificada de oportunidades de emprego, serviços e muito mais", disse.

Grau Técnico

Presente em mais de 140 unidades nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece, por meio do Grau Técnico, mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.

Leia também: STF suspende concurso da PM de Minas por limitar seleção de mulheres

A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes por semana. Atualmente, o Grau já conta com mais de 200 mil alunos matriculados.

Serviço

Feira de Empregabilidade | Unidade Contagem



Quando: 12 de março, terça-feira, das 9 às 16h



Local: Avenida João César de Oliveira, 1244 - Eldorado.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa