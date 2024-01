O Senai-MG está com mais de 5.500 vagas abertas para cursos técnicos em suas unidades em todo o estado. As inscrições podem ser feitas até 25 de fevereiro e contam com um diferencial: a primeira mensalidade custa R$ 79,90 para todos os cursos. As demais têm valor fixo e variam conforme o curso e a unidade escolhidos.

Acessando o site da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), os interessados podem realizar as inscrições, consultar todos os cursos e unidades do Senai com vagas disponíveis e o valor do curso a partir da segunda mensalidade.

O início das aulas está previsto para 4 de março e a duração varia de 12 a 18 meses, conforme o curso escolhido.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário de pré-matrícula, disponível no site da Fiemg.

Em seguida, é necessário realizar o pagamento do boleto e comparecer à unidade do Senai escolhida até o dia 29 de fevereiro com os documentos exigidos para concluir a matrícula.

Confira abaixo as modalidades de cursos disponíveis:

- Técnico em Logística

- Técnico em Mecânica

- Técnico em Eletrotécnica

- Técnico em Vestuário

- Técnico em Soldagem

- Técnico em Segurança do Trabalho

- Técnico em Refrigeração e Climatização

- Técnico em Redes de Computadores

- Técnico em Química;

- Técnico em Qualidade

- Técnico em Planejamento e Controle de Produção

- Técnico em Panificação

- Técnico em Modelagem do Vestuário

- Técnico em Mineração

- Técnico em Metalurgia

- Técnico em Meio Ambiente

- Técnico em Mecatrônica



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice