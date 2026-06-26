Frutose: o açúcar invisível que engana o seu cérebro e pode estar sabotando a sua fome 

Quando se fala em açúcar e fome, muita gente pensa apenas na quantidade de calorias. No entanto, um estudo recente divulgado pela ScienceDaily, com base em pesquisa do Monell Chemical Senses Center, mostra que o tipo de açúcar ingerido faz diferença importante na forma como o cérebro responde. Em especial, a frutose não reduz a fome da mesma maneira que a glicose, mesmo oferecendo valor calórico semelhante.

A pesquisa se concentrou em entender como esses dois açúcares simples influenciam os circuitos cerebrais que regulam o apetite. Ao comparar glicose, frutose e também xarope de milho rico em frutose, os cientistas observaram respostas bem distintas do cérebro após o consumo. Além disso, essa diferença ajuda a explicar por que algumas bebidas e alimentos açucarados parecem não matar a fome e podem estimular a ingestão de mais comida.

Por que glicose e frutose afetam o cérebro de forma diferente?

A glicose e a frutose geralmente entram na mesma categoria, pois apresentam quantidades de calorias semelhantes e pertencem ao grupo dos monossacarídeos. Entretanto, o estudo do Monell Chemical Senses Center mostra que o organismo processa esses açúcares de forma diferente. Essa diferença começa no metabolismo e alcança áreas do cérebro envolvidas na sensação de saciedade e no controle da fome.

Nos experimentos com animais, a administração de glicose reduziu de forma intensa a atividade de neurônios relacionados ao estímulo da fome, especialmente em regiões como o hipotálamo. Já a frutose provocou efeito muito mais discreto nesses neurônios. Dessa forma, o cérebro percebe menos esse açúcar como sinal de energia suficiente disponível. Assim, mesmo com calorias parecidas, o impacto sobre a sensação de estar satisfeito se mostra bem diferente.

Frutose, fome e xarope de milho rico em frutose: o que os testes mostraram?

Um ponto central do estudo envolveu a análise de como a frutose interfere nos circuitos de recompensa e apetite. Quando os animais recebiam frutose, a redução da atividade dos neurônios da fome permanecia limitada, o que resultava em menor sensação de saciedade. Em contraste, após a oferta de glicose, a atividade desses neurônios caía de forma mais intensa. Desse modo, o cérebro emitia um sinal mais claro de que era hora de parar de comer.

Os pesquisadores também avaliaram o xarope de milho rico em frutose, ingrediente bastante comum em refrigerantes e diversos produtos processados. Nesses testes, esse tipo de xarope se associou a uma maior preferência alimentar. Em outras palavras, os animais escolhiam com mais frequência soluções com esse tipo de açúcar. Assim, esse padrão sugere maior potencial para aumentar o consumo de alimentos doces e calóricos, o que favorece uma ingestão energética acima do necessário.

De forma resumida, o estudo indica que:

A glicose reduz de maneira marcante a atividade de neurônios ligados à fome.

A frutose apresenta efeito bem mais fraco nesses mesmos circuitos cerebrais.

O xarope de milho rico em frutose se relaciona a maior preferência e busca por alimentos doces.

Um ponto central do estudo envolveu a análise de como a frutose interfere nos circuitos de recompensa e apetite.- depositphotos.com / AntonMatyukha

Como o tipo de açúcar influencia o comportamento alimentar?

Os resultados reforçam a ideia de que não são apenas as calorias que contam na regulação da fome. De fato, o tipo de açúcar consumido interfere diretamente em áreas cerebrais que controlam apetite, recompensa e tomada de decisão sobre o que comer. Assim, duas bebidas com o mesmo valor calórico, mas adoçadas com açúcares diferentes, podem produzir efeitos distintos sobre a vontade de continuar comendo.

No estudo, os animais expostos à frutose e ao xarope de milho rico em frutose mostraram padrão alimentar compatível com maior motivação por alimentos doces. Isso se torna ainda mais relevante no cenário atual, marcado por ampla oferta de produtos industrializados. Nessa situação, muitas pessoas consomem bebidas e lanches açucarados com alta frequência. A resposta cerebral menos eficiente para gerar saciedade pode favorecer um ciclo de ingestão repetida, aumentando o risco de consumo calórico excessivo.

Mais glicose no cérebro : sinal mais forte de saciedade.

: sinal mais forte de saciedade. Mais frutose : sinal fraco de estômago cheio, com maior chance de seguir comendo.

: sinal fraco de estômago cheio, com maior chance de seguir comendo. Mais xarope de milho rico em frutose: preferência maior por opções doces e energéticas.

O que esses achados indicam para o entendimento da fome?

Ao mostrar diferenças claras entre a ação da glicose e da frutose no cérebro, a pesquisa do Monell Chemical Senses Center amplia a compreensão sobre a regulação do apetite. Assim, a fome deixa de significar apenas resposta à falta de calorias e passa a incluir o tipo de nutriente envolvido. Isso também ajuda a explicar por que certos padrões alimentares favorecem o consumo contínuo de produtos açucarados.

Esses achados orientam estratégias de saúde pública e estimulam o desenvolvimento de orientações nutricionais mais detalhadas. Em vez de considerar apenas a soma de calorias, profissionais de saúde precisam observar que tipos de açúcares entram na alimentação diária e como eles interagem com o cérebro. Dessa forma, surgem possibilidades de intervenções mais específicas, voltadas à redução de açúcares que geram pouca saciedade e estimulam maior busca por alimentos doces.

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Ao reunir dados de comportamento alimentar, neurociência e composição dos alimentos, o estudo contribui para uma visão mais ampla sobre o papel dos açúcares simples na rotina alimentar. Além disso, outras pesquisas recentes apontam que o consumo frequente de frutose em bebidas pode se associar a maior risco de resistência à insulina e ganho de peso. Essa perspectiva pode auxiliar tanto profissionais de saúde quanto pesquisadores na construção de estratégias que considerem não apenas o quanto se come, mas também que tipo de açúcar influencia a sensação de fome e as escolhas diárias.