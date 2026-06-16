Sarcopenia: o que é a condição que provoca perda de massa muscular e afeta milhões de idosos
A sarcopenia é uma condição de saúde que se caracteriza pela perda progressiva de massa muscular, força e desempenho físico, com maior frequência em pessoas idosas. Saiba mais!
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A sarcopenia é uma condição de saúde que se caracteriza pela perda progressiva de massa muscular, força e desempenho físico, com maior frequência em pessoas idosas. Esse processo nem sempre é percebido de imediato, mas pode comprometer atividades simples do dia a dia, como caminhar em ritmo habitual ou carregar uma sacola de compras. Nos últimos anos, o tema ganhou destaque em pesquisas e diretrizes clínicas, principalmente pelo impacto na autonomia de indivíduos mais velhos.
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Embora tenha forte associação com o envelhecimento, a sarcopenia não é uma consequência inevitável da idade avançada. Afinal, especialistas apontam que o estilo de vida, em especial o nível de atividade física e o padrão alimentar, exerce grande influência sobre a saúde muscular. Por isso, a perda acelerada de músculo pode ser um sinal de alerta e não apenas como parte natural da idade.
O que é sarcopenia e por que ela acontece?
A palavra sarcopenia descreve a combinação de baixa massa muscular com redução de força e de desempenho funcional. Na prática, significa que o músculo não só diminui de tamanho, como também perde qualidade e capacidade de gerar força. A partir de cerca de 50 anos, a maioria das pessoas passa por algum grau de perda muscular. Porém, em alguns casos, essa perda é acentuada e passa a ser reconhecida como doença.
Entre as causas mais comuns estão a redução natural de hormônios que se ligam ao anabolismo muscular, mudanças no metabolismo, inflamação crônica de baixa intensidade e menor sensibilidade do músculo ao estímulo da proteína alimentar. O quadro se agrava quando se soma sedentarismo, alimentação pobre em proteínas e calorias, sono de má qualidade e doenças crônicas, como diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca e doenças pulmonares. Ademais, determinados medicamentos, períodos de imobilização e internações prolongadas também contribuem para acelerar a perda muscular.
Sarcopenia: quais são os principais fatores de risco?
Os estudos mais recentes indicam a idade avançada como o fator de risco mais forte para sarcopenia, especialmente após os 70 anos. No entanto, não se trata apenas da passagem do tempo. A combinação de pouca atividade física e alimentação inadequada aumenta substancialmente a chance de desenvolvimento da doença, inclusive em pessoas um pouco mais jovens, por volta dos 50 ou 60 anos.
- Idade avançada: associada a alterações hormonais, redução de neurônios motores e maior inflamação sistêmica.
- Sedentarismo: ausência de exercícios de força e de atividades que desafiem a musculatura.
- Dieta pobre em proteínas: consumo insuficiente de fontes proteicas de boa qualidade ao longo do dia.
- Doenças crônicas: como diabetes, doença renal, câncer, insuficiência cardíaca e doenças reumatológicas.
- Hospitalizações e imobilização: períodos prolongados em cama ou com mobilidade muito reduzida.
- Baixo peso ou desnutrição: perda de massa corporal global, incluindo musculatura.
Além disso, fatores sociais e econômicos interferem no risco de sarcopenia. Acesso limitado a alimentos frescos, falta de espaços seguros para caminhar ou se exercitar e dificuldades para acompanhamento médico regular podem prejudicar a saúde muscular ao longo da vida.
Quais sinais podem indicar sarcopenia?
A perda de músculo costuma ser lenta, mas alguns sinais práticos chamam atenção. Entre os primeiros indícios, especialistas descrevem sensação de fraqueza nas pernas, redução da velocidade ao caminhar e maior cansaço em tarefas que antes eram fáceis. Pequenas mudanças de rotina, como passar a evitar escadas ou trajetos a pé, podem indicar adaptação involuntária à perda de força.
Alguns sinais frequentes relatados em consultórios incluem:
- Dificuldade para subir escadas sem apoio ou sem pausas.
- Maior esforço para levantar-se de cadeiras ou da cama.
- Problemas para carregar objetos como sacolas, garrafões de água ou netos no colo.
- Sensação de instabilidade ao ficar em pé, com perda de equilíbrio.
- Quedas recorrentes ou medo de cair.
Com o avanço da sarcopenia, aumenta o risco de fraturas, necessidade de ajuda para atividades básicas e perda de autonomia. Em muitos casos, a pessoa passa a sair menos de casa e reduz o convívio social, o que pode favorecer isolamento e piora global da saúde.
Como é feito o diagnóstico de sarcopenia?
Segundo especialistas em geriatria e medicina do esporte, o diagnóstico de sarcopenia combina avaliação clínica, testes físicos e, quando possível, exames específicos de composição corporal. Não existe um único exame que, isoladamente, defina a doença. Por isso, o acompanhamento médico é considerado essencial, principalmente em idosos frágeis ou com múltiplas comorbidades.
- Avaliação da força: teste de preensão manual com dinamômetro ou observação da força de membros inferiores.
- Desempenho físico: medição da velocidade da marcha, testes de levantar-se da cadeira e de equilíbrio estático.
- Massa muscular: exames como DXA, bioimpedância ou ultrassom podem estimar a quantidade de músculo.
Guias internacionais atualizados até 2025 recomendam que a queixa de fraqueza, aliada a baixo desempenho em testes simples de marcha ou de levantar-se, já seja suficiente para suspeitar de sarcopenia. A confirmação por imagem, quando disponível, ajuda a orientar melhor o plano de tratamento.
Exercícios de força e alimentação: como prevenir e tratar a sarcopenia?
As principais sociedades médicas enfatizam que a prevenção e o manejo da sarcopenia passam, obrigatoriamente, por exercícios de resistência, também conhecidos como treinamento de força ou musculação, e por uma ingestão adequada de proteínas. A orientação é que adultos mais velhos pratiquem atividades que envolvam grandes grupos musculares, com intensidade ajustada às condições individuais.
Entre os recursos mais indicados estão:
- Musculação supervisionada em academia ou em centros de saúde.
- Exercícios com elásticos, peso do próprio corpo, agachamentos e apoio de braços em cadeira ou parede.
- Atividades complementares de equilíbrio e coordenação, como caminhada, dança ou tai chi.
No campo da nutrição, os especialistas sugerem distribuir proteínas ao longo do dia, em todas as refeições, privilegiando fontes como carnes magras, ovos, leites e derivados, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) e produtos à base de soja. Em alguns casos, suplementos proteicos podem ser considerados, sempre avaliados por profissionais habilitados. Hidratação adequada, consumo de frutas, verduras e gorduras de boa qualidade compõem o cuidado global com a musculatura.
Por que a sarcopenia é um desafio de saúde pública?
Com o envelhecimento acelerado da população em diversos países, inclusive no Brasil, a sarcopenia passou a ser vista como um dos grandes desafios de saúde pública. A condição está diretamente relacionada a quedas, fraturas, hospitalizações, necessidade de internação prolongada e maior uso de serviços de cuidado de longa permanência. Isso gera impacto tanto para os sistemas de saúde quanto para famílias e cuidadores.
Estimativas recentes indicam que a prevalência de sarcopenia aumenta de forma significativa após os 70 anos, e a expectativa é de crescimento do número absoluto de casos até, pelo menos, meados da década de 2030. Diante desse cenário, programas de promoção da atividade física, educação alimentar e rastreamento precoce em unidades básicas de saúde são apontados como estratégias prioritárias.
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A identificação precoce permite intervir ainda em fases leves, quando a resposta a exercícios de força e ajustes na dieta tende a ser maior. Dessa forma, é possível retardar a perda de massa muscular, reduzir o risco de incapacidades futuras e contribuir para que mais pessoas envelheçam com independência funcional e melhor qualidade de vida.