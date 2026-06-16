Ervateiras gaúchas no pódio mundial: o que a Argentina acaba de confirmar sobre a força cultural e econômica da ervamate do sul do Brasil

A palavra-chave central deste artigo é erva-mate, planta que integra o cotidiano de boa parte da população do sul do Brasil. A cadeia produtiva em torno dessa folha movimenta pequenos agricultores e também grandes indústrias, conhecidas como ervateiras. Essas empresas transformam a matéria-prima em diferentes produtos voltados ao consumo de chimarrão, tererê e chás.

Nas últimas décadas, muitas pessoas deixaram de enxergar a erva-mate apenas como um hábito regional. O tema ganhou espaço em debates sobre economia, identidade cultural e exportação de produtos de origem. Nesse contexto, as ervateiras gaúchas passaram a representar um setor produtivo e, além disso, um símbolo da tradição do Rio Grande do Sul em eventos nacionais e internacionais.

O que é uma ervateira e como ela atua na cadeia da erva-mate?

Uma ervateira é a empresa que recebe a folha da erva-mate colhida no campo, processa o produto e o coloca no mercado em forma de item pronto para consumo. Em geral, essa indústria estabelece parcerias com produtores rurais, que fornecem as folhas da planta nativa ou cultivada. Depois da colheita, o material passa por etapas como sapeco, secagem, moagem, classificação e empacotamento, sempre em conformidade com padrões de higiene e rastreabilidade.

Essas empresas podem ter portes variados. Algumas mantêm pequenas estruturas familiares e atendem mercados locais. Outras formam grandes grupos com presença em todo o território nacional e em outros países. A atuação da ervateira vai além da indústria. Muitas empresas também se envolvem em projetos de manejo sustentável, recuperação de áreas degradadas e incentivo à produção de erva-mate sombreada em florestas. Com isso, elas contribuem para a preservação ambiental e para a manutenção da biodiversidade regional.

Em termos de organização, uma ervateira costuma contar com setores de controle de qualidade, laboratório, desenvolvimento de novos produtos, logística e área comercial. Dessa forma, a erva-mate se transforma em itens diversos, como erva para chimarrão tradicional, misturas com outras plantas, cápsulas, extratos e bebidas prontas. Assim, as empresas ampliam o alcance desse produto típico do sul do Brasil e exploram novos nichos de mercado, inclusive voltados ao bem-estar e à alimentação saudável.

erva-mate_depositphotos.com / Dream79

Por que a erva-mate é tão importante para a cultura do sul do Brasil?

A erva-mate no sul do Brasil ocupa papel central na vida social e na memória coletiva de estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O chimarrão, preparado com água quente e erva-mate moída em cuia com bomba, costuma simbolizar encontros familiares, rodas de conversa e momentos de descanso. O ato de passar a cuia de mão em mão expressa um gesto de compartilhamento e de aproximação entre as pessoas.

Além do chimarrão, a planta aparece em cerimônias, festas tradicionais e também em atividades ligadas ao turismo rural. Diversos roteiros turísticos mostram desde o plantio até o processamento da erva, o que permite que visitantes acompanhem de perto o ciclo de produção. Em muitas escolas, o tema surge em projetos pedagógicos que abordam história regional, costumes e economia local, fortalecendo o vínculo das novas gerações com essa tradição.

Do ponto de vista econômico, a cultura da erva-mate gera trabalho direto e indireto para milhares de famílias, sobretudo em áreas rurais. Pequenos produtores encontram na planta uma alternativa importante de renda, seja em sistemas agroflorestais ou em propriedades familiares. Além disso, a planta contribui para a diversificação de culturas e reduz a dependência de monoculturas. A combinação entre tradição cultural, relevância social e impacto econômico explica por que muitas pessoas tratam a erva-mate como um símbolo da identidade sulista.

Identidade regional: presença constante na música, na literatura e nas festas típicas.

presença constante na música, na literatura e nas festas típicas. Integração social: consumo coletivo do chimarrão e do tererê em encontros formais e informais.

consumo coletivo do chimarrão e do tererê em encontros formais e informais. Economia local: geração de emprego em lavouras, transportes, indústrias e no comércio varejista.

geração de emprego em lavouras, transportes, indústrias e no comércio varejista. Turismo e educação: roteiros em ervateiras e projetos escolares temáticos que valorizam a cultura regional.

Como o Mundial da Erva-Mate projeta as ervateiras gaúchas internacionalmente?

O primeiro Mundial da Erva-Mate, realizado na Argentina, marcou um momento de maior visibilidade internacional para o setor. Nesse tipo de evento, ervateiras de diferentes países apresentam seus produtos a um júri especializado, que avalia aroma, sabor, cor, granulometria, padrão de torra e regularidade do lote. A participação de empresas gaúchas nesse cenário coloca a produção do Rio Grande do Sul lado a lado com grandes referências do mercado sul-americano.

O reconhecimento de ervateiras gaúchas em um campeonato mundial indica que a qualidade da erva-mate produzida na região atende a critérios internacionais. Além disso, o setor segue boas práticas de fabricação e investe em controle de processos. Esse tipo de premiação funciona como um selo informal de confiança para consumidores e compradores estrangeiros. Assim, o reconhecimento fortalece a imagem da erva-mate sul-brasileira como produto competitivo em mercados externos.

Valorização da qualidade: prêmios destacam lotes bem elaborados, processos rigorosos e melhorias constantes. Maior visibilidade: marcas ganham espaço em feiras, prateleiras, canais de exportação e plataformas digitais. Incentivo à inovação: ervateiras tendem a investir em tecnologia, pesquisa, rastreabilidade e novos formatos de consumo. Proteção da origem: o setor reforça a ideia de produtos ligados a uma região específica, com tradições e saberes próprios.

Para o setor produtivo, a presença em um Mundial da Erva-Mate também abre portas para parcerias com universidades e institutos de pesquisa. Organizações internacionais interessadas em temas como sustentabilidade, certificações e comércio justo costumam buscar diálogo com essas empresas. Ao mesmo tempo, premiações dessa natureza impulsionam debates internos sobre padronização, melhoria contínua e valorização de trabalhadores que atuam na base da cadeia. Esse debate inclui o trabalho em viveiros de mudas, o manejo nas lavouras e as etapas de colheita.

Que impactos essa valorização traz para o futuro da erva-mate gaúcha?

O destaque das ervateiras gaúchas em eventos internacionais tende a gerar maior procura por produtos de origem controlada. Além disso, o cenário estimula estratégias de diferenciação no mercado. Selos de qualidade, certificações ambientais e indicação geográfica tornam-se ferramentas importantes. Essas iniciativas reforçam a ligação entre o produto, o território e as práticas tradicionais de cultivo. Esse movimento favorece grandes indústrias, mas também beneficia pequenos produtores integrados a essas cadeias.

À medida que a erva-mate conquista espaço em mercados estrangeiros, cresce a necessidade de diálogo entre tradição e modernização. As empresas que trabalham com o produto precisam atender normas sanitárias de diferentes países. Elas também investem em embalagens adequadas, logística internacional e comunicação com novos públicos. Ao mesmo tempo, mantêm o perfil sensorial apreciado pelos consumidores locais. Esse equilíbrio tende a influenciar o posicionamento da erva-mate brasileira, sobretudo a produzida no Rio Grande do Sul, nos próximos anos.

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Desse modo, as premiações em campeonatos mundiais não se limitam a troféus ou certificados. Elas ajudam a projetar a erva-mate como um patrimônio cultural e econômico do sul do Brasil. Além disso, esses reconhecimentos estimulam a continuidade do cultivo, a profissionalização das ervateiras e o fortalecimento de toda a cadeia produtiva. Essa cadeia conecta campo, indústria e consumo em diferentes países e consolida a erva-mate como protagonista na pauta de produtos de origem sul-americana.