Mais proteína nem sempre significa mais emagrecimento, aponta estudo que desafia crença popular

Durante anos, a ideia de que quanto mais proteína, melhor se espalhou por academias, consultórios e principalmente pelas redes sociais. Dietas hiperproteicas passaram a aparecer como atalho para um emagrecimento rápido e definição muscular. Porém, um estudo publicado em 8 de junho de 2026 no periódico Critical Reviews in Food Science and Nutrition traz uma leitura mais cautelosa. De acordo com ele, para quem quer perder peso sem sacrificar a massa magra o ponto central não é consumir proteína em excesso, mas garantir uma ingestão adequada e bem distribuída ao longo do dia.

O trabalho, conduzido por 20 especialistas internacionais em nutrição e metabolismo, revisou evidências recentes sobre proteínas, emagrecimento e saúde muscular. Assim, em vez de reforçar modismos, os pesquisadores analisaram o que de fato já está consolidado pela ciência e o que ainda permanece em aberto. A conclusão principal indica que a proteína é importante, especialmente para preservar músculos e ajudar na sensação de saciedade. No entanto, aumentar indefinidamente sua quantidade não se traduz necessariamente em mais saúde ou melhor controle de peso.

Um estudo publicado em 8 de junho de 2026 no periódico Critical Reviews in Food Science and Nutrition traz uma leitura mais cautelosa sobre dietas hiperproteícas – depositphotos.com / AntonMatyukha



Por que a proteína é importante para emagrecer sem perder músculos?

A proteína é parte essencial dos músculos, dos ossos, da pele e de diversos hormônios e enzimas. Em processos de emagrecimento, quando há redução de calorias, o organismo tende a usar não apenas gordura, mas também parte da massa muscular como fonte de energia. Assim, uma ingestão proteica adequada ajuda a reduzir essa perda de músculos, favorecendo a manutenção da força, da mobilidade e do gasto energético diário.

Segundo o estudo, a presença de proteína em quantidades suficientes na dieta:

Fornece aminoácidos necessários para a reparação e o crescimento muscular, especialmente em quem pratica atividade física;

necessários para a reparação e o crescimento muscular, especialmente em quem pratica atividade física; Contribui para a saciedade , o que pode auxiliar a controlar o apetite entre as refeições;

, o que pode auxiliar a controlar o apetite entre as refeições; Ajuda a preservar o metabolismo, já que a massa muscular é um dos principais determinantes do gasto calórico em repouso.

No entanto, os pesquisadores destacam que esses benefícios ligam-se à quantidade correta e ao contexto geral da alimentação, e não a um aumento ilimitado do consumo proteico.

Dietas hiperproteicas ajudam mesmo a emagrecer mais rápido?

O estudo publicado em 2026 surgiu em um cenário em que dietas hiperproteicas são amplamente divulgadas em perfis de influenciadores digitais e no universo fitness. Cardápios com grandes porções de carnes, ovos, suplementos e produtos proteinados ganharam espaço, muitas vezes com a promessa de acelerar o emagrecimento e eliminar a fome.

No workshop científico realizado em 2025 pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana, base do artigo, os especialistas avaliaram 11 afirmações bastante populares sobre as necessidades e os supostos benefícios das proteínas. Entre elas estavam ideias como a proteína é o nutriente mais saciante ou todo mundo deveria comer mais proteína do que as recomendações atuais sugerem.

Após analisar estudos clínicos e observacionais, o grupo concluiu que:

A maioria das afirmações não pode ser confirmada de forma definitiva pela ciência disponível até o momento;

pela ciência disponível até o momento; Muitas delas são consideradas plausíveis e têm algum apoio de evidências iniciais, mas ainda carecem de pesquisas mais robustas;

e têm algum apoio de evidências iniciais, mas ainda carecem de pesquisas mais robustas; Os efeitos da proteína sobre o emagrecimento e o apetite variam de acordo com características individuais, como idade, gênero, nível de atividade física e padrão alimentar.

Ou seja, o consumo de proteína é relevante, mas não há comprovação de que estratégias hiperproteicas extremas sejam superiores, em longo prazo, a um plano alimentar equilibrado e adequado às necessidades de cada pessoa.

A proteína é mesmo o nutriente mais saciante?

Uma das crenças mais disseminadas é a de que a proteína seria, por definição, o nutriente com maior poder de saciedade. O artigo aponta que essa afirmação não encontra sustentação sólida em todos os estudos. Em alguns cenários, refeições mais ricas em proteína realmente parecem reduzir a fome por algumas horas. Em outros, entretanto, o efeito não é tão diferente daquele observado com combinações ajustadas de carboidratos e gorduras.

De acordo com os especialistas, a sensação de saciedade depende de vários fatores:

Composição global da refeição presença de fibras, gorduras boas e volume de alimentos; Forma de preparo alimentos sólidos costumam saciar mais do que líquidos; Ritmo de alimentação comer devagar permite que os sinais de saciedade cheguem ao cérebro; Padrão alimentar habitual pessoas acostumadas a grandes volumes de comida podem demorar mais a se sentir satisfeitas.

Assim, a proteína contribui para segurar o apetite, mas não pode ser tratada isoladamente como o único determinante da fome ou do consumo calórico total.

O que o estudo mostra sobre proporção de proteínas, gorduras e carboidratos?

Um dos achados mais consistentes do trabalho é que dietas com baixa proporção de proteínas em relação a gorduras e carboidratos tendem a levar a um aumento do consumo total de calorias. Em termos práticos, quando o prato é formado majoritariamente por alimentos ricos em gordura ou carboidrato e quase não inclui fontes proteicas, a tendência é comer mais para atingir a sensação de saciedade, o que pode favorecer a obesidade.

Isso não significa que toda dieta deva ser hiperproteica, mas indica que quantidades muito baixas de proteína não parecem favorecer o controle de peso. A mensagem dos autores é que a ingestão proteica precisa ser suficiente dentro do total de calorias, e não exagerada em detrimento de outros grupos alimentares importantes, como frutas, legumes, grãos integrais e gorduras de boa qualidade.

O estudo também sugere que uma distribuição equilibrada da proteína ao longo do dia pode trazer vantagens, especialmente para o ganho e a preservação de massa muscular. Um café da manhã com fonte de proteína como leite, iogurte, ovos, queijos magros ou alternativas vegetais estaria associado a melhor estímulo à síntese muscular do que concentrar quase toda a ingestão proteica no jantar.

As conclusões do artigo reforçam que, mesmo com a importância da proteína, o emagrecimento saudável não se resume a priorizar um único nutriente – depositphotos.com / HayDmitriy



Por que a alimentação equilibrada continua central para um emagrecimento saudável?

As conclusões do artigo reforçam que, mesmo com a importância da proteína, o emagrecimento saudável não se resume a priorizar um único nutriente. O padrão alimentar como um todo continua sendo o principal determinante de resultados duradouros. Entre os pontos destacados pelos pesquisadores estão:

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Controle de calorias de forma moderada, evitando cortes extremos que aumentam o risco de perda de massa muscular;

de forma moderada, evitando cortes extremos que aumentam o risco de perda de massa muscular; Variedade de alimentos , combinando proteínas de origem animal e vegetal, carboidratos complexos, gorduras saudáveis, frutas e hortaliças;

, combinando proteínas de origem animal e vegetal, carboidratos complexos, gorduras saudáveis, frutas e hortaliças; Qualidade da proteína , privilegiando fontes com bom perfil de aminoácidos e menor teor de gorduras saturadas e ultraprocessados;

, privilegiando fontes com bom perfil de aminoácidos e menor teor de gorduras saturadas e ultraprocessados; Atividade física regular , especialmente exercícios de força, que atuam em conjunto com a alimentação na manutenção dos músculos;

, especialmente exercícios de força, que atuam em conjunto com a alimentação na manutenção dos músculos; Adequação individual, considerando idade, condições de saúde e objetivos específicos.

O estudo publicado em 2026, ao revisar de forma crítica o entusiasmo em torno das dietas hiperproteicas, aponta para uma direção mais cautelosa. Em vez de buscar sempre mais proteína, a prioridade passa a ser alcançar a quantidade certa, distribuída ao longo do dia e inserida em um padrão alimentar equilibrado. Para quem pretende emagrecer preservando a massa muscular, a recomendação dos especialistas é clara: a proteína tem papel importante, mas continua sendo apenas uma peça dentro de um conjunto mais amplo de hábitos de saúde.