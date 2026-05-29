Beber água demais ou de menos faz mal? Entenda os cuidados com a hidratação diária

A forma como cada organismo utiliza e necessita de água tem ganhado destaque em estudos recentes de nutrição e medicina. A hidratação adequada participa de funções vitais, como transporte de nutrientes, regulação da temperatura corporal e eliminação de toxinas. Ainda assim, a ideia de que todas as pessoas deveriam beber a mesma quantidade de água por dia, independentemente do estilo de vida ou do ambiente em que vivem, não encontra respaldo sólido em pesquisas científicas atuais.

Especialistas em saúde explicam que a necessidade diária de líquidos varia de pessoa para pessoa e também ao longo da vida. Fatores como idade, peso, rotina de trabalho, alimentação, clima e condições de saúde modificam a forma como o corpo perde e repõe água. Por isso, a recomendação genérica de dois litros por dia serve apenas como referência aproximada e não como regra fixa aplicável a toda a população.

A hidratação adequada participa de funções vitais, como transporte de nutrientes, regulação da temperatura corporal e eliminação de toxinas – depositphotos.com / VitalikRadko



Quanta água o corpo realmente precisa por dia?

A palavra-chave central deste debate, hidratação, está diretamente ligada ao equilíbrio entre o que o corpo perde e o que recebe de água ao longo do dia. Estudos apontam que uma forma mais realista de estimar a necessidade hídrica é considerar algo em torno de 30 a 35 mililitros de água por quilo de peso corporal, ajustando esse valor conforme o nível de atividade física e o ambiente. Ainda assim, trata-se apenas de um ponto de partida, e não de um cálculo definitivo.

Outro aspecto importante é que a ingestão hídrica não vem apenas dos copos de água. Alimentos como frutas, verduras, sopas e até alguns iogurtes contribuem de maneira significativa para a hidratação do organismo. Por isso, duas pessoas que bebem volumes semelhantes de água em copos podem, na prática, ter níveis de hidratação distintos, dependendo da qualidade da alimentação e de outros hábitos diários.

Por que não existe uma regra universal de hidratação?

A ausência de uma regra única se explica pela interação de vários fatores. A idade, por exemplo, altera a sensibilidade à sede. Crianças pequenas dependem mais da oferta de água pelos cuidadores, enquanto idosos podem sentir menos sede, mesmo quando o corpo já indica necessidade de líquidos. Em adultos, a percepção de sede costuma ser mais confiável, mas ainda assim pode ser influenciada por rotina corrida e distrações.

O clima também é decisivo. Em regiões quentes ou úmidas, o suor aumenta para ajudar na regulação da temperatura corporal, elevando a demanda por água. Já em locais frios, muitas pessoas relatam beber menos líquidos, embora o corpo continue perdendo água pela respiração, urina e suor. A prática de atividade física, mesmo de intensidade moderada, intensifica a necessidade de reposição de líquidos, sobretudo quando há suor abundante e uso de roupas pesadas.

Condições de saúde específicas, como doenças renais, cardíacas, hepáticas ou uso de certos medicamentos, também interferem na quantidade segura de água a ser ingerida. Em alguns casos, médicos orientam restrição de líquidos; em outros, recomendam aumento da ingestão. Isso mostra por que a hidratação adequada deve ser personalizada, preferencialmente com acompanhamento profissional em situações de maior risco.

Quais são os principais sinais de desidratação?

A desidratação leve pode passar despercebida no dia a dia, mas costuma dar sinais claros. Entre os mais comuns estão boca seca, lábios rachados, dor de cabeça, sensação de cansaço, tontura leve e dificuldade de concentração. A cor da urina é um indicador simples: quando está muito escura e em pequena quantidade, pode sugerir que o organismo está precisando de mais água.

Urina escura ou com odor forte;

Redução na frequência urinária;

Secura na pele e nas mucosas;

Sensação de sede intensa;

Cansaço e sonolência durante o dia.

Em casos mais graves, a desidratação pode causar queda de pressão, aceleração dos batimentos cardíacos e confusão mental, exigindo atendimento médico imediato. Crianças pequenas e idosos são grupos que merecem atenção redobrada, porque podem não conseguir relatar os sintomas com clareza.

Beber água demais faz mal?

Outra dúvida frequente é se existe risco no consumo excessivo de água. Em situações específicas, a ingestão muito alta em pouco tempo pode sobrecarregar os rins e diluir os níveis de sódio no sangue, quadro conhecido como hiponatremia. Os sintomas podem incluir náusea, dor de cabeça, inchaço e, em casos extremos, alterações neurológicas.

Na prática, esse tipo de problema tende a ocorrer em cenários como atividades físicas intensas, quando grandes volumes de água são ingeridos rapidamente, sem reposição adequada de sais minerais, ou em pessoas com doenças que afetam o equilíbrio hídrico. Por isso, profissionais de saúde orientam evitar desafios ou modismos que incentivem o consumo de grandes quantidades de água em curto espaço de tempo, priorizando uma hidratação equilibrada ao longo do dia.

Como manter uma hidratação adequada no dia a dia?

Especialistas indicam que o corpo, em geral, oferece bons sinais de quando precisa de água, e a sensação de sede continua sendo um guia importante. Uma estratégia simples é manter uma garrafa por perto em casa, no trabalho ou nos deslocamentos, bebendo pequenos goles a intervalos regulares, em vez de grandes volumes de uma só vez.

Distribuir a ingestão de água ao longo do dia; Incluir frutas ricas em água, como melancia, laranja e melão, nas refeições; Optar por preparações como saladas, legumes cozidos e sopas; Reduzir o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que favorecem a perda de água; Observar a cor da urina como sinal prático de hidratação.

O uso de alarmes no celular ou aplicativos de lembrete pode ajudar pessoas que costumam esquecer de beber água. Em ambientes com ar-condicionado, que tendem a ressecar as vias respiratórias, a orientação é dar atenção extra à ingestão de líquidos, principalmente para quem passa muitas horas em escritórios fechados ou em longos deslocamentos.

Especialistas indicam que o corpo, em geral, oferece bons sinais de quando precisa de água, e a sensação de sede continua sendo um guia importante – depositphotos.com / VitalikRadko



Quais mitos sobre hidratação ainda geram dúvidas?

Entre os mitos mais comuns está a ideia de que apenas água pura conta para a hidratação. Bebidas como chás, leites e sucos naturais também contribuem, embora precisem ser considerados fatores como açúcar e calorias adicionais. Outro equívoco recorrente é acreditar que quem não sente sede está sempre bem hidratado; em algumas faixas etárias e condições de saúde, a sede pode não acompanhar fielmente a necessidade do corpo.

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Há ainda a crença de que todo adulto deve seguir uma medida fixa, como oito copos de água por dia. Pesquisas mostram que a necessidade real varia amplamente, e que indicadores como cor da urina, sensação de bem-estar e orientação médica em casos específicos formam um conjunto mais confiável para avaliar o estado de hidratação do organismo. Dessa forma, a recomendação atual mais aceita é buscar um equilíbrio individualizado, atento aos sinais do corpo e ao contexto de cada pessoa.