Jejum intermitente funciona mesmo? O que a ciência já comprovou e os riscos que ainda preocupam especialistas

O jejum intermitente deixou de ser apenas uma tendência de redes sociais e agora aparece em pesquisas de universidades e centros médicos ao redor do mundo. Estudos em revistas como New England Journal of Medicine e JAMA, além de relatórios do National Institutes of Health (NIH) e da Harvard T.H. Chan School of Public Health, ajudam a entender seus efeitos. Esses trabalhos mostram o que essa estratégia alimentar realmente oferece em termos de saúde metabólica. No entanto, eles também apontam limites importantes, principalmente quando a prática se apoia em promessas de resultado rápido e sem acompanhamento profissional.

De forma simples, o jejum intermitente organiza o dia em períodos com e sem ingestão de alimentos. Em vez de focar apenas no que a pessoa come, o método prioriza quando ela come. Assim, a ideia central propõe alternar janelas de alimentação e de jejum de maneira planejada. Essa alternância precisa respeitar a rotina e, idealmente, o relógio biológico. A ciência atual já descreve alguns efeitos sobre a sensibilidade à insulina, o metabolismo de gorduras e mecanismos de reparo celular. Porém, ainda surgem dúvidas sobre a segurança a longo prazo para diferentes perfis de pessoas.

O que a ciência já sabe sobre os efeitos metabólicos do jejum intermitente?

Diversos estudos clínicos controlados mostram que o jejum intermitente pode melhorar marcadores metabólicos importantes. Pesquisas da Universidade de Illinois, da Johns Hopkins University e de grupos europeus relatam reduções moderadas de peso corporal. Além disso, esses estudos relatam diminuição da gordura abdominal e melhora na pressão arterial em adultos com sobrepeso ou obesidade. Esses achados se concentram principalmente em protocolos de curto e médio prazo, entre 3 e 12 meses.

Um dos pontos mais avaliados envolve a sensibilidade à insulina. Esse parâmetro indica a capacidade do organismo de usar esse hormônio para controlar o açúcar no sangue. Ensaios clínicos com protocolos de alimentação com tempo restrito, como comer em uma janela de 8 horas e jejuar por 16, indicam melhora na glicemia de jejum. Além disso, esses ensaios mostram melhoras em índices que estimam resistência à insulina. Em alguns casos, especialmente em pessoas com pré-diabetes, os pesquisadores observaram queda de marcadores de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Outro aspecto explorado envolve a forma como o corpo alterna o uso de glicose e gordura como fonte de energia. Segundo revisão extensa no New England Journal of Medicine, períodos regulares de jejum estimulam um estado de mudança de combustível. Nesse estado, o organismo passa a queimar mais ácidos graxos e a produzir corpos cetônicos. Esse processo se associa a uma redução de inflamação crônica de baixo grau. Portanto, ele pode impactar condições ligadas à síndrome metabólica. Contudo, pesquisadores ainda precisam de estudos mais longos para confirmar a durabilidade desses efeitos.

jejum_depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy

Como a autofagia e o relógio biológico entram na história do jejum intermitente?

A palavra autofagia aparece com frequência em discussões sobre jejum intermitente. Em linguagem simples, esse processo representa um mecanismo de reciclagem celular. Nele, a célula desmonta componentes danificados e reaproveita partes úteis. Pesquisas de base, em laboratório e em modelos animais, mostram que períodos de privação de energia estimulam esse sistema de limpeza interna. Assim, esse mecanismo se relaciona à proteção contra algumas doenças metabólicas e neurodegenerativas. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016, concedido ao pesquisador Yoshinori Ohsumi, ajudou a consolidar o entendimento dessa via biológica.

Em seres humanos, porém, as evidências ainda aparecem de forma mais indireta. Estudos com voluntários em protocolos de restrição de horário de alimentação revelam alterações em marcadores ligados à autofagia. Esses marcadores sugerem aumento da atividade de reciclagem celular. No entanto, esses dados ainda se mostram iniciais e, em geral, de curto prazo. Instituições como a Sociedade Europeia de Endocrinologia e a American Diabetes Association destacam outro ponto. Elas afirmam que, até o momento, ninguém pode atribuir ao jejum intermitente uma limpeza completa do organismo. Também ninguém pode prometer prevenção garantida de doenças complexas apenas com base nesse mecanismo.

Outro ponto em foco envolve a relação entre jejum intermitente e o relógio biológico, ou ritmo circadiano. O corpo humano funciona em ciclos de aproximadamente 24 horas. Esses ciclos regulam sono, liberação de hormônios e metabolismo de glicose e gorduras. Estudos de alimentação restrita ao início do dia, como comer entre 8h e 16h, mostram melhora mais consistente na glicemia e na pressão arterial. Esses resultados se destacam quando comparados a padrões que concentram a maior parte das calorias à noite. Pesquisas da Harvard Medical School e de centros europeus sugerem que alinhar a janela de alimentação com as horas de maior atividade do organismo pode potencializar os benefícios metabólicos.

Quais são os tipos de jejum intermitente mais estudados?

Na prática, o jejum intermitente não segue um único método, mas reúne um conjunto de abordagens. Os protocolos mais estudados em ensaios clínicos incluem:

Alimentação com tempo restrito : a pessoa come dentro de uma janela diária específica, como 10, 8 ou 6 horas (por exemplo, 10h18h ou 12h20h), e jejua no restante do dia.

: a pessoa come dentro de uma janela diária específica, como 10, 8 ou 6 horas (por exemplo, 10h18h ou 12h20h), e jejua no restante do dia. Jejum em dias alternados : a pessoa alterna um dia de ingestão calórica habitual com um dia de forte redução de calorias, em torno de 25% da necessidade diária, ou jejum quase completo.

: a pessoa alterna um dia de ingestão calórica habitual com um dia de forte redução de calorias, em torno de 25% da necessidade diária, ou jejum quase completo. Protocolo 5:2: a pessoa mantém alimentação regular em cinco dias da semana e reduz bastante o consumo calórico em dois dias não consecutivos.

Comparações diretas entre jejum intermitente e dietas tradicionais de restrição calórica mostram resultados semelhantes em perda de peso. Essa semelhança aparece quando a quantidade total de calorias se mantém parecida. Relatórios do NIH e revisões sistemáticas recentes indicam outro aspecto relevante. Eles sugerem que a principal vantagem do jejum intermitente pode surgir na adesão em curto prazo. Algumas pessoas consideram mais simples pular refeições em certos horários do que contar calorias constantemente. Contudo, essa facilidade não se repete em todos os casos e tende a diminuir em períodos muito longos.

Especialistas em nutrição clínica também destacam que o conteúdo das refeições continua decisivo. Estudos que combinam jejum intermitente com padrões alimentares ricos em vegetais, grãos integrais, gorduras insaturadas e fontes magras de proteína costumam mostrar resultados metabólicos mais consistentes. Em contraste, protocolos praticados com dietas ricas em ultraprocessados e açúcares apresentam respostas menos favoráveis. Assim, o relógio da alimentação importa, mas não substitui a qualidade dos alimentos escolhidos.

Para quem o jejum intermitente não é recomendado e quais são os riscos?

Apesar dos benefícios potenciais, instituições como a American Heart Association e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia apontam grupos para os quais o jejum intermitente pode trazer riscos. Em alguns casos, essas instituições desaconselham a prática. Em outros, elas exigem monitoramento rigoroso. Entre esses grupos estão:

Pessoas com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 que usam insulina ou certos medicamentos que aumentam o risco de hipoglicemia;

ou diabetes tipo 2 que usam insulina ou certos medicamentos que aumentam o risco de hipoglicemia; Gestantes e mulheres que estão amamentando ;

; Crianças e adolescentes em fase de crescimento;

Indivíduos com histórico de transtornos alimentares , como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar;

, como anorexia, bulimia ou compulsão alimentar; Pessoas com doenças crônicas em estágios avançados ou em tratamento oncológico, salvo indicação específica da equipe de saúde.

Os estudos clínicos relatam alguns riscos com mais frequência. Entre eles surgem queda de energia, dor de cabeça, irritabilidade e dificuldade de concentração. Além disso, pesquisadores observam episódios de compulsão alimentar após o período de jejum em certas pessoas. Muitos voluntários também relatam piora do sono. Algumas mulheres apontam alteração no ciclo menstrual. Em parte dos casos, a restrição prolongada parece favorecer uma relação mais ansiosa ou rígida com a comida. A literatura científica ainda não oferece respostas definitivas sobre os efeitos de décadas de prática contínua de jejum intermitente. Por isso, muitos especialistas defendem cautela.

Além disso, protocolos muito extremos podem aumentar ainda mais os riscos. Janelas de alimentação excessivamente curtas ou jejuns repetidos de mais de 24 horas sem supervisão podem causar perda de massa muscular. Esses protocolos também podem provocar queda acentuada da pressão arterial e desequilíbrios de eletrólitos. Sociedades médicas reforçam que qualquer estratégia com períodos prolongados sem comer deve considerar idade, uso de medicamentos, rotina de trabalho e histórico de saúde mental. Portanto, as pessoas devem evitar improvisos guiados apenas por relatos informais ou por influenciadores sem formação em saúde.

Como decidir se o jejum intermitente é adequado e quais cuidados adotar?

A decisão de seguir um protocolo de jejum intermitente costuma ser mais segura quando a pessoa conversa com profissionais de saúde, como médicos e nutricionistas. Em muitos casos, a avaliação inicial inclui histórico de doenças, uso de remédios e exames laboratoriais. Além disso, o profissional analisa a rotina diária e o padrão atual de alimentação. A partir daí, tornase possível definir metas realistas e alinhar expectativas com o que a ciência já demonstrou. Assim, a pessoa evita apostar em resultados imediatos ou em promessas de cura para problemas complexos.

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Alguns cuidados gerais aparecem com frequência em materiais educativos de sociedades de nutrição e endocrinologia. Entre eles:

Começar com janelas de jejum moderadas, por exemplo, entre 12 e 14 horas, e observar como o corpo reage antes de avançar para períodos mais longos. Manter hidratação adequada durante o jejum, com água e bebidas não calóricas, salvo restrições específicas. Priorizar alimentação equilibrada nas janelas de ingestão, evitando compensar o jejum com grandes volumes de alimentos ricos em açúcar e gordura saturada. Observar sinais de alerta, como tontura intensa, desmaios, alterações de humor marcantes ou episódios de compulsão, e buscar avaliação profissional se esses sinais aparecerem. Ajustar o protocolo ao ritmo circadiano, concentrando a maior parte das calorias nas horas de maior atividade, sempre que a rotina permitir.