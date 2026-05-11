Por que aprendemos a gostar de alimentos que odiávamos na infância? A resposta pode estar na renovação das papilas gustativas
na superfície da língua um ciclo contínuo de morte e renascimento de células sensoriais renova as papilas gustativas em intervalos de aproximadamente 10 a 14 dias. Entenda o processo por trás da mudança de gosto ao longo da vida.
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O paladar costuma ser tratado como algo fixo. Ou seja, certos sabores agradariam desde sempre, enquanto outros permaneceriam detestados por toda a vida. No entanto, estudos em neurociência e fisiologia mostram um cenário diferente. Afinal, na superfície da língua um ciclo contínuo de morte e renascimento de células sensoriais renova as papilas gustativas em intervalos de aproximadamente 10 a 14 dias. Assim, esse processo funciona como uma espécie de reset biológico, oferecendo ao cérebro novas oportunidades de interpretar os mesmos estímulos químicos de maneira diferente.
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Essa renovação constante, que se combina à exposição repetida a determinados alimentos, ajuda a explicar por que ingredientes rejeitados na infância muitas vezes passam a ter boa aceitação na idade adulta. Afinal, em vez de um sistema rígido, o paladar se mostra um conjunto dinâmico de receptores, neurônios e experiências. A cada ciclo de regeneração, novas células entram em contato com os sabores e enviam sinais ao sistema nervoso, que, por sua vez, passa a associar esses estímulos a memórias, contextos sociais e emoções cada vez mais variados.
Como funciona o ciclo de renovação das papilas gustativas?
As papilas gustativas são pequenas estruturas distribuídas principalmente na língua, mas também no palato mole e em partes da faringe. Dentro delas, vivem as células receptoras de sabor, responsáveis por detectar moléculas que se associam aos gostos básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami, além de outros componentes como gordura e adstringência. Essas células têm vida útil curta, em média de 10 a 14 dias, antes de haver substituição por novas células geradas a partir de células-tronco locais.
Esse processo segue um ciclo relativamente ordenado:
- Dano e desgaste: a mastigação, a temperatura dos alimentos e a ação de ácidos e enzimas vão desgastando as células sensoriais.
- Morte celular programada: quando atingem o fim de sua vida útil, essas células entram em apoptose, um mecanismo natural de desligamento.
- Ativação de células-tronco: células imaturas presentes nas papilas se dividem e começam a se diferenciar em novas células receptoras.
- Maturação e conexão neural: as novas células se organizam, expressam receptores específicos de sabor e formam sinapses com fibras nervosas, retomando a função sensorial completa.
O resultado é um sistema em constante atualização, sempre pronto para registrar experiências gustativas com um conjunto recém-formado de receptores.
Como o reset do paladar ajuda a aprender novos sabores?
A adaptação do paladar não acontece apenas na língua. Ela é fruto da interação entre a regeneração das papilas gustativas e a plasticidade do cérebro. Cada vez que se experimenta um alimento, o cérebro recebe um novo padrão de sinais das papilas, que se combina com informações visuais, olfativas e táteis, além do contexto social em que a comida é consumida.
Quando um sabor antes rejeitado é provado repetidamente, algo ocorre em dois níveis:
- Sensorial: novas gerações de células receptoras podem modular a intensidade da percepção, tornando um gosto amargo ou muito ácido menos chocante, por exemplo.
- Cognitivo e emocional: com o tempo, o cérebro passa a associar aquele alimento a situações neutras ou positivas, reduzindo a reação de estranhamento inicial.
Esse mecanismo ajuda a entender por que bebidas amargas, vegetais de sabor intenso ou alimentos muito condimentados têm frequente rejeição por crianças, mas ganham espaço na rotina alimentar na adolescência e na vida adulta. Afinal, nessa fase o sistema gustativo já passou por incontáveis ciclos de renovação e o cérebro acumulou uma grande coleção de memórias ligadas à comida.
Paladar é estático ou pode mudar ao longo da vida?
A ideia de que o paladar é totalmente rígido não encontra apoio nas evidências científicas atuais. Afinal, pesquisas sobre a plasticidade gustativa indicam que preferências alimentares podem mudar em qualquer fase da vida, embora existam janelas de maior sensibilidade, como infância e adolescência. Portanto, o processo se dá de forma gradual, impulsionado por três fatores principais: biologia, experiência e ambiente.
Entre os fatores que influenciam essa mudança, destacam-se:
- Genética: certas variantes genéticas tornam algumas pessoas mais sensíveis a sabores amargos ou a compostos específicos, como os presentes em brócolis e couve.
- Renovação celular contínua: o ciclo de 10 a 14 dias das papilas gustativas mantém a porta aberta para novas interpretações sensoriais.
- Exposição repetida: provar um alimento diversas vezes, em contextos diferentes e com preparos variados, aumenta a familiaridade e reduz a resistência inicial.
- Aspectos culturais e sociais: tradições familiares, hábitos regionais e influência de amigos ou colegas moldam o que se torna comum e aceitável.
Esses elementos, somados, constroem um panorama em que o paladar se comporta como um sistema em constante negociação entre o corpo e o ambiente, e não como um traço fixo da personalidade.
Como a ciência explica a mudança de gostos ao longo da vida?
Estudos em psicologia e neurociência alimentar mostram que a exposição repetida é um dos fatores mais robustos na transformação das preferências de sabor. Pesquisadores observam que, para muitos alimentos, o contato frequente ao longo de semanas ou meses é suficiente para reduzir a rejeição, especialmente quando o consumo está associado a momentos agradáveis ou socialmente significativos.
O ciclo de renovação das papilas gustativas atua como base biológica para esse fenômeno. A cada novo grupo de células receptoras, o cérebro tem a chance de recalibrar a resposta aos mesmos estímulos químicos. Ao mesmo tempo, circuitos neurais relacionados à recompensa, memória e emoção ajustam a interpretação desses sinais. Com o passar dos anos, esse acúmulo de reajustes ajuda a explicar por que o paladar de uma pessoa de 50 anos tende a ser mais amplo e flexível do que o de uma criança em fase escolar.
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Dessa forma, o paladar aparece menos como uma característica imutável e mais como um diálogo permanente entre fisiologia da língua, experiências de vida e contexto social. Esse entendimento tem sido utilizado por pesquisadores, educadores e profissionais de saúde para propor estratégias que favoreçam uma relação mais variada e consciente com a alimentação, apoiada na capacidade natural do organismo de se adaptar e redescobrir sabores ao longo do tempo.